Horóscopo: El amor y las relaciones personales marcan el pulso del día para varios signos

Tegucigalpa, Honduras.- En el ámbito profesional y social también surgirán oportunidades importantes, desde apoyos inesperados hasta posibilidades de negocios, por lo que será clave actuar con prudencia y mantener el equilibrio entre emociones y decisiones.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Las excelentes relaciones sentimentales de estos días te serán muy beneficiosas para otras facetas de tu vida, pero pedirá de ti una mayor implicación en las responsabilidades compartidas si no quieres que se vuelvan en tu contra.

TAURO (21 abril - 20 mayo). Día muy propicio para las relaciones sociales, especialmente si tienes algún interés económico, para inversiones o negocios, aunque no debes interferir en el terreno de los sentimientos. Vas con los pies de plomo en este terreno.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). El amor, la pareja y la relaciones personales dominarán tu vida durante estos días; el relax te augura la felicidad conyugal, aunque también tensiones para los Tauro más acostumbrados a la libertad, y que ahora tendrán que someterse a una disciplina.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). En el terreno amoroso puedes prolongar la irritación causada por los acontecimientos del fin de semana, pero puede que sea injusto para tu pareja, que se vio atrapada en guerras que no eran las suyas. Es el momento de las excusas.

LEO (23 julio - 22 agosto). Pon todos tus esfuerzos en los objetivos profesionales que te has marcado para hoy y no te preocupes de los obstáculos, porque encontrarás todo tipo de facilidades entre amigos y compañeros para ayudarte.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Tu capacidad para improvisar soluciones sobre la marcha a los problemas que surgen a diario en el trabajo te siguen dando mucha popularidad y buenas palabras; tendrás que pedir algún premio más concreto para ti.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Podrías expresar cierta frialdad o falta de simpatía hacia alguien cercano, como consecuencia de un comportamiento que tú consideras erróneo. No es momento de tomar decisiones que afecten a tu vida sentimental, no estarás centrado.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Llegarás a confiar en las personas que te rodean sin analizar sus posibilidades cien veces antes de tomar una decisión. Hoy te mostrarás más flexible en este sentido y te sentirás orgulloso de ello. Buena suerte en todo lo relacionado con los estudios.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Las personas mayores de este signo van a tener una recuperación de sus dolencias y van a necesitar mucho cariño de sus familiares para salir definitivamente de las depresiones. Mala suerte en los deportes competitivos.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Debes ampliar tus dotes diplomáticas ya que te espera un encontronazo con tu jefe o algún superior. En el amor, tendrás que caminar con cuidado porque estás a punto de confundir amor con amistad. Aclara las ideas cuanto antes.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Conocerás gente y tendrás oportunidad de hacer nuevos amigos, con gran predisposición para involucrarte en actividades grupales. Puedes verte metido incluso en algún movimiento social, y descubrirás que hay cosas nuevas que se te dan bien.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Conocerás a alguien radicalmente distinto a ti, en todos los sentidos. Paradójicamente, llegarán a entenderse cuando profundicen en su relación. Haz caso de sus consejos: pueden ayudarte a ampliar tu visión del mundo.