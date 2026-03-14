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OMS denuncia el asesinato de 14 trabajadores de la salud en 24 horas en Líbano

la OMS informó que 12 médicos, paramédicos y enfermeros perdieron la vida en un ataque perpetrado contra un centro de atención primaria

  • Actualizado: 14 de marzo de 2026 a las 20:04
OMS denuncia el asesinato de 14 trabajadores de la salud en 24 horas en Líbano

En esos actos armados han muerto en total 30 personas y 35 han resultado heridas.

 Foto: EFE

Ginebra.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) denunció este sábado el asesinato de 14 trabajadores sanitarios en el sur del Líbano únicamente en las últimas 24 horas.

Tras corroborar información con distintas fuentes, la organización dijo que 12 médicos, paramédicos y enfermeros perdieron la vida en un ataque perpetrado a última hora del viernes contra un centro de atención primaria de Bourj Qalaouiyeh.

Apenas unas horas antes, dos paramédicos perdieron la vida en ataques contra un centro sanitario en Al Sowana.

"Estos incidentes ponen de relieve el continuo ataque al sistema sanitario del Líbano, que es crucial para las poblaciones a las que atiende", dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

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Desde el 2 de marzo, cuando empezó el nuevo enfrentamiento armado entre la milicia chií Hizbulá e Israel, vinculado con la guerra en Irán, la OMS ha verificado 27 ataques contra la atención sanitaria en el Líbano.

En esos actos armados han muerto en total 30 personas y 35 han resultado heridas.

"La OMS condena esta trágica pérdida de vidas y hace hincapié en que los trabajadores sanitarios deben estar siempre protegidos. Según el derecho internacional humanitario, el personal y las instalaciones médicas nunca deben ser objeto de ataques ni militarizarse", recalcó Tedros a través de una declaración.

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Redacción web
Agencia EFE

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