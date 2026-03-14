OMS denuncia el asesinato de 14 trabajadores de la salud en 24 horas en Líbano

Ginebra.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) denunció este sábado el asesinato de 14 trabajadores sanitarios en el sur del Líbano únicamente en las últimas 24 horas.

Tras corroborar información con distintas fuentes, la organización dijo que 12 médicos, paramédicos y enfermeros perdieron la vida en un ataque perpetrado a última hora del viernes contra un centro de atención primaria de Bourj Qalaouiyeh.

Apenas unas horas antes, dos paramédicos perdieron la vida en ataques contra un centro sanitario en Al Sowana.

"Estos incidentes ponen de relieve el continuo ataque al sistema sanitario del Líbano, que es crucial para las poblaciones a las que atiende", dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.