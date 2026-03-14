La embajada de EE UU en Bagdad recibe el impacto de un dron que provocó un incendio

Bagdad, Irak.- Un dron impactó este sábado en la embajada estadounidense en Bagdad, lo que provocó que saliera humo y llamas del edificio, según informaron a EFE fuentes de seguridad iraquíes, que reportaron además no tener información sobre posibles víctimas.

Mientras, en redes sociales se está difundiendo un video en el que se muestra humo y llamas saliendo de la legación estadounidense, ubicada en el corazón de la fuertemente fortificada Zona Verde del centro de Bagdad.

Desde que EE.UU e Israel iniciaran su campaña de bombardeos contra Irán y asesinaran al líder supremo iraní Alí Jameneí, la embajada de Estados Unidos en Bagdad ha sido blanco de varios ataques.

El 1 de marzo, varias decenas de manifestantes intentaron irrumpir en la Zona Verde de la capital iraquí al grito de “Muerte a América. El 7 de marzo, la embajada fue atacada con cohetes de origen desconocido.