EE UU despliega marines adicionales en Oriente Medio, según medios

Washington, Estados Unidos.-Estados Unidos ha enviado una expedición de marines a Oriente Medio, una fuerza de respuesta rápida diseñada para responder con poco aviso a crisis militares, informaron medios estadounidenses este viernes.

El Wall Street Journal reportó en primer lugar que, a medida que Irán intensifica sus ataques en el estrecho de Ormuz, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha aprobado una solicitud del Comando Central de Estados Unidos para el despliegue de un grupo anfibio y su unidad expedicionaria adjunta, según tres funcionarios estadounidenses citados por el medio.

Este grupo suele estar compuesto por varios buques y acompañado por unos 5.000 infantes de marina y marineros, detalla Wall Street Journal.

El buque USS Tripoli, que estaba en Japón, se dirige ya hacia Oriente Medio, señalaron dos de los funcionarios citados, quienes aseguraron que ya hay infantes de marina desplegados en la zona para prestar apoyo a las operaciones en Irán.