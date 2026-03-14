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Detalles del hallazgo del cuerpo de Giseel en El Carrizal

Giseel Guzmán, mujer trans encontrada muerta en El Carrizal, habría sido asfixiada. A continuación, los detalles de cómo fue hallado su cuerpo.

  • Actualizado: 14 de marzo de 2026 a las 13:04
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