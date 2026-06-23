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Sacan vehículo atrapado tras colapso de cerro en el anillo periférico
Equipos de rescate lograron sacar un vehículo que había quedado atrapado tras el colapso de un cerro en el anillo periférico, en medio de las labores de emergencia que continúan en la zona afectada por el derrumbe.
Marbin López
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Actualizado: 23 de junio de 2026 a las 11:43
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