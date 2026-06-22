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Vehículo de la Policía Nacional colisiona contra rastra en Comayagua
Un trágico accidente de tránsito se registró en el sector de El Rodeo, Comayagua, donde una unidad que trasladaba miembros de la Policía Nacional impactó contra una rastra. La información aún es preliminar.
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Actualizado: 22 de junio de 2026 a las 10:20
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