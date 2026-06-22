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Filtran clip de los últimos momentos con vida de la chef Sandra Díaz del Valle

En una secuencia captada por cámaras de seguridad quedaron captados los últimos momentos de vida de la querida chef Sandra Díaz del Valle, quien pereció el pasado 10 de junio

  • Actualizado: 22 de junio de 2026 a las 09:46
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