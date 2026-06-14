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Jóvenes entre 19 y 28 años: las vidas apagadas en la masacre de SPS

Yensy, Joshua y Brayan fueron identificados como las víctimas de la masacre número 17 registrada este año en Honduras, un hecho violento ocurrido la noche del sábado en la colonia Saturno de San Pedro Sula.

  • Actualizado: 14 de junio de 2026 a las 13:40
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