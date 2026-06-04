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Bus se prende en fuego tras colisión con motociclista en SPS

Un incendio consumió un autobús en San Pedro Sula luego de verse involucrado en una colisión con un motociclista, generando alarma entre conductores y vecinos del sector.

  • Actualizado: 04 de junio de 2026 a las 12:04
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