  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos sucesos

Sandra Díaz del Valle: esto muestran las imágenes dentro del centro médico

Sale a la luz un video en el que se observa a la chef Sandra Díaz del Valle dentro de una clínica, donde fue atendida y aparece consciente en el momento de la grabación.

  • Actualizado: 22 de junio de 2026 a las 10:43
El Heraldo Videos