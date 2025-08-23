Amanece enorme valla de recompensa por Nicolás Maduro en frontera colombo-venezolana

Una valla con la recompensa que ofrece el Gobierno de Estados Unidos por el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y su ministro de Interior, Diosdado Cabello, fue instalada este sábado del lado colombiano de la frontera con la nación caribeña. Así lució antes de ser desmantelada.
El aviso, de grandes dimensiones, sorprendió a quienes transitaban hoy por la autopista internacional Simón Bolívar, que conecta a Colombia con Venezuela.
La retadora valla sobre la recompensa fue puesta a la altura del municipio de Villa del Rosario, vecino a Cúcuta, capital del departamento fronterizo de Norte de Santander.
En la valla, en inglés, está la recompensa de 50 millones de dolares que EE.UU. ofrece por Maduro y de 25 millones de dólares por Cabello, por delitos como "conspiración para el narcoterrorismo" y para exportar cocaína, entre otros.
La enorme valla que no pasó desapercibida causó malestar entre el chavismo que rápidamente acudió a desmontarla.
El secretario de Gobierno de Villa del Rosario, José Guillermo Ruiz, dijo a EFE que la valla fue instalada sin ningún tipo de autorización ni cumpliendo los requisitos establecidos por la administración municipal. Simplemente apareció ahí.
"Nos pusimos en contacto con el responsable del proceso, el subsecretario de control urbano, quien confirmó que no existía permiso alguno y se solicitó el desmonte de la publicidad", agregó.
La valla surge en la misma semana que EE.UU. envió tres buques de la Armada con 4.000 soldados a aguas del Caribe, cerca de Venezuela que, según dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, tienen el propósito de "usar todo su poder" para frenar el "flujo de drogas hacia su país".
Así quedó tirada la valla de recompensa con el rostro de Nicolás Maduro tras ser retirada del lugar.