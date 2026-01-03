Lula da Silva afirma que captura de Maduro por parte de EE UU "cruza una línea inaceptable"

Sao Paulo, Brasil.-El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este sábado que la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, así como los bombardeos al país sudamericano por parte de Estados Unidos "cruzan una línea inaceptable".

Lula aseguró en un comunicado que el ataque a Venezuela lanzado durante la madrugada, con bombardeos en Caracas y otras zonas del país, supone una "afronta gravísima a la soberanía" de esa nación, además de un "precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional".

"Atacar países, en flagrante violación del derecho internacional, es el primer paso para un mundo de violencia, caos e inestabilidad, donde la ley del más fuerte prevalece sobre el multilateralismo", destacó el líder de la mayor potencia latinoamericana.

El presidente brasileño añadió que la operación militar de EE.UU. "recuerda a los peores momentos de la interferencia en la política de América Latina" y "amenaza la preservación de la región como zona de paz".