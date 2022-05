Biden visita Buffalo, escenario de matanza racista, para denunciar el extremismo

“Va a instar a los estadounidenses a que no dejen ningún resquicio al odio y huyan de las mentiras de la animosidad racial que radicalizan, nos dividen y conducen a la violencia que hemos visto”, agregó dicho responsable.

Biden, sabedor de que su partido demócrata no dispondrá de mayoría suficiente, quiere pese a todo instar al Congreso a “actuar para que las armas de guerra no circulen en nuestras calles” y para que las “armas de fuego no caigan en manos de criminales o de personas que sufren enfermedades mentales”.

El presidente pide desde hace tiempo que se prohíban los fusiles de asalto como los utilizadas el sábado. Es lo que hizo Nueva Zelanda después de la matanza racista contra mezquitas en Christchurch en 2019, una matanza que habría inspirado al presunto asesino de Buffalo, Payton Gendron, de 18 años.

Biden querría hacer obligatoria la verificación de antecedentes penales y psiquiátricos de las personas que compran armas de fuego.

Pero todas estas iniciativas se han topado con la oposición republicana muy apegada al derecho constitucional de portar armas, y con el poderoso lobby del sector, la NRA.

La organización Gun Violence Archive ya censó más de 200 “tiroteos de masas” en lo que va de año.

