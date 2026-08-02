Avioneta que se estrelló y dejó 13 muertos en Perú tuvo fallas mecánicas

Lima, Perú.- La avioneta Cessna Gran Caravan, de la empresa Aerodiana, que se estrelló el sábado cerca a las Líneas de Nazca, al sur de Perú y provocó la muerte de sus 13 ocupantes, reportó un problema mecánico en vuelo, antes de perder contacto con la torre de control, a pesar de contar con todos los permisos de operación, declaró este domingo el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia. El ministro peruano dijo a los periodistas, desde el lugar del accidente, que "hubo una llamada desde la nave para indicar que tenía problemas mecánicos", lo cual ahora está en plena investigación por la Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos.

Valencia explicó que esa comisión está evaluando la trayectoria de la nave, que transportaba a turistas de España, Italia y Alemania, además de dos tripulantes peruanos, y la evidencia mecánica de los restos para contrarrestar las comunicaciones con la torre de control. La autoridad remarcó que les interesa una pronta resolución de las investigaciones "como Estado, a las familias, al operador aéreo y al fabricante de las naves". "Van a haber resultados inmediatos y el proceso mismo de la evaluación de cómo han quedado los restos para conocer en profundidad el motivo" del accidente, afirmó Valencia. Asimismo, el ministro informó que en la mañana de este domingo ha estado en Nazca con los cónsules de Italia y Alemania a quienes expresó las condolencias por los decesos de siete turistas italianos y dos alemanes en el accidente. Otros dos turistas españoles fallecieron igualmente en el accidente, de acuerdo a los reportes oficiales.