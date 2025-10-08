Arrestan a pandillero en Chicago por planear asesinato de jefe de patrulla fronteriza

El sospechoso fue identificado como Juan Espinoza Martínez , de 37 años, residente de Chicago.

Chicago, Estados Unidos.- Un presunto miembro de alto rango de la pandilla Latin King de Chicago, en Estados Unidos , fue detenido y acusado por supuestamente planear el asesinato de un alto funcionario de la Patrulla Fronteriza, de acuerdo con documentos judiciales de la Fiscalía del Distrito Norte de Illinois.

Según la denuncia penal, Espinoza Martínez habría solicitado información y ofrecido dinero a cambio de la muerte de Gregory Bovino, jefe del sector “El Centro” de la Patrulla Fronteriza y líder de la actual Operación Midway Blitz, impulsada por la administración del presidente Donald Trump.

Espinoza Martínez fue arrestado el lunes por la mañana y acusado del delito de solicitud de asesinato a sueldo. Aún no se ha programado una audiencia judicial y no se ha informado si cuenta con representación legal.

Según los investigadores, tras un tiroteo en el vecindario de Brighton Park, el acusado declaró a una fuente policial que había enviado a miembros de la pandilla a la zona.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Además, compartió mensajes a través de Snapchat ofreciendo 2,000 dólares por información sobre el paradero del funcionario y 10,000 dólares por su muerte.

En los mensajes, también incluía una fotografía de Bovino, de 55 años, quien en las últimas semanas ha encabezado operativos de control migratorio en Los Ángeles y Chicago.

“Poner precio a la vida de un agente de la ley es un atentado contra el estado de derecho”, declaró el fiscal federal de Chicago, Andrew Boutros, al anunciar los cargos.

El fiscal general adjunto, Todd Blanche, calificó el caso como “un ataque contra el estado de derecho y contra todos los estadounidenses que dependen de la policía para su seguridad”.