Rabino dice que aceleró fin de toma de rehenes en Texas arrojándole una silla al secuestrador  

TEXAS, ESTADOS UNIDOS.-El rabino de una sinagoga del sur de Estados Unidos que fue escenario de una toma de rehenes el lunes relató cómo, "aterrorizado", apresuró el desenlace arrojándole una silla al pistolero, permitiendo que los que aún estaban retenidos escaparan.



"Hacia la última hora de los hechos, no estaba obteniendo lo que quería", dijo Charlie Cytron-Walker, rabino de la Sinagoga de la Congregación Beth Israel, a CBS en Colleyville (estado de Texas), un pequeño pueblo cerca de Dallas. "No se le veía bien", señaló sobre el secuestrador.



"Estábamos aterrorizados", agregó al relatar el incidente que duró diez horas el sábado.



"Cuando vi una oportunidad, en un momento en que él no estaba en buena forma, me aseguré de que los dos hombres que aún estaban conmigo estuvieran listos para partir. La salida no estaba muy lejos. Les dije que se fueran", continuó relatando con la voz todavía marcada por la emoción.

"Le tiré una silla al pistolero y me dirigí a la puerta, y los tres pudimos salir sin que se disparara un solo tiro", afirmó el rabino.



Un ciudadano británico llamado Malik Faisal Akram, de 44 años, tomó el sábado como rehenes a cuatro personas en esta sinagoga, exigiendo la liberación de Aafia Siddiqui, una científica pakistaní condenada en 2010 por un tribunal federal de Nueva York a 86 años de prisión por actos de terrorismo.



Uno de los rehenes fue liberado después de varias horas de negociaciones, mientras que los otros tres fueron liberados por la noche, todos sanos y salvos. Aún no se conocen los detalles del desenlace, que estuvo acompañado de una intervención policial y disparos, y que se saldó con la muerte del secuestrador.