España impone mascarilla en exteriores y Reino Unido supera los 100 mil casos covid en 24 horas

MADRID, ESPAÑA.-A dos días de Navidad, la variante ómicron del coronavirus, altamente contagiosa, se extiende a gran velocidad en Europa, donde el Reino Unido batió récord con 106,000 casos de covid-19 en 24 horas y España volvió el miércoles a imponer la mascarilla en exteriores.



Frente a este aumento de los casos, España, que registró el miércoles también un récord de 60,041 casos de covid-19 en 24 horas (cerca de la mitad con ómicron), decidió que a partir del jueves será de nuevo obligatorio usar mascarilla en el exterior.



"La máscara ha demostrado en los últimos meses ser una herramienta eficaz en la prevención", manifestó el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.

Mañana celebraremos un #CMin extraordinario para aprobar el uso de la mascarilla obligatoria en el exterior, impulsar medidas que reduzcan la tensión del sistema de salud y emitiremos autorizaciones temporales para la venta en farmacias de test de antígenos de uso profesional. pic.twitter.com/mqjgH8pI5s — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) December 22, 2021

El Reino Unido, que pasó por primera vez el miércoles por encima de los 100.000 nuevos casos diarios (106.122, más de la mitad con ómicron), aprobó el miércoles el uso de la vacuna anticovid del laboratorio Pfizer para los niños de 5 a 11 años, que recibirán una dosis menos fuerte de la vacuna.Francia comenzó este miércoles a vacunar a los menores de esa franja de edad, y otros países europeos comoanunciaron que también extenderían la vacunación a los niños.La ola de contagios provocados por la ómicron avanza con rapidez en Francia, donde cerca de 20% a 30% de los nuevos casos de covid-19 -84.000 en las últimas 24 horas- corresponden a esa contagiosa variante, según datos oficiales.

"Ómicron se está volviendo, o ya se volvió, dominante en varios países, incluyendo a Dinamarca, Portugal y Reino Unido, donde las cifras se duplican cada día y medio a tres días, con tasas de transmisión inéditas", declaró el doctor Hans Kluge, director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa.



En Bélgica se anunció el miércoles el cierre de cines y salas de espectáculos, mientras que cafés y restaurantes podrán estar abiertos hasta las 23H00.



El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió contra la ilusión de que bastaría con administrar dosis de refuerzo para superar la pandemia de covid-19.



"Incluso podrían prolongar la pandemia en vez de acabar con ella, al desviar las dosis disponibles a países con altas tasas de vacunación, brindando así al virus más posibilidades de propagarse y mutar", añadió.

Píldora anticovid

La variante ómicron ya es dominante en Estados Unidos, aunque el presidente Joe Biden aseguró que el país está "listo" para enfrentar los contagios y que no hay motivo de "alarmarse".



No obstante, Biden advirtió que quienes no están vacunados tienen "buenas razonas para estar preocupados".



La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) autorizó el miércoles la píldora contra el covid-19 de Pfizer, un paso importante en la lucha contra la pandemia ya que millones de personas podrán tener acceso al tratamiento.



El tratamiento de Pfizer, llamado Paxlovid, es una combinación de dos drogas -nirmatrelvir, una medicina experimental, y ritonavir, un antiviral-. Consiste en ingerir 30 píldoras en un periodo de cinco días.



Un ensayo clínico demostró, según la empresa, que es seguro y que reduce el riesgo de hospitalizaciones y muertes entre las personas en riesgo en un 88%.



En Turquía, le vacuna Turkovac recibió una autorización de "urgencia", anunció este miércoles el ministro de Salud.



Por otro lado, en China, los 13 millones de habitantes de la ciudad norteña de Xi'an fueron confinados para contener un pequeño brote del coronavirus, acorde con la política de "cero covid" de Pekín.



Los habitantes de esta metrópolis, conocida por los legendarios "Guerreros de Terracota", deberán "permanecer en sus casas salvo motivos imperativos", indicó un comunicado de las autoridades locales, que autorizan a una persona por casa a salir a hacer compras.



Previamente, los pobladores de Xi'an debían obtener permiso para viajar en tren y salir de la ciudad.



En tanto, en Israel, todos los mayores de 60 años y el personal médico tendrán derecho a una cuarta dosis de vacuna contra el covid-19. Ese país lucha por contener la propagación de la ómicron con prohibiciones de viaje y otras restricciones, sin llegar a ordenar el confinamiento.



El mundo ha registrado 5.368.777 millones de muertos de covid-19 desde finales de 2019, según un balance establecido por la AFP a partir de fuentes oficiales este miércoles.



La región Europa es la que más casos registra actualmente, con 2.870.947 en los últimos siete días (60% del total mundial), seguida de la zona Estados Unidos/Canadá (1.108.580 casos, 23%).