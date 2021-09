Con protestas frente a la casa del novio de Gabby Petito le exigen que hable

FLORIDA, ESTADOS UNIDOS.- El silencio de la última persona que estuvo con Gabby Petito, su prometido Brian Laundrie, ha causado consternación en la familia, amigos cercanos y las personas que están siguiendo de cerca este caso.



Y es que tras su regreso el 1 de septiembre a su casa, luego de haber emprendido un viaje con su novia, el joven no ha querido hablar sobre lo que pasó y solo ha emitido un comunicado a través de un abogado.



Fue por esta razón que los padres y padrastros de Petito se han plantado frente a la vivienda de Laundrie en North Port, Florida, para exigirle que hable sobre lo que ocurrió con su prometida de 22 años. Este viernes se espera una nueva protesta frente a la vivienda del joven a las 5:00 de la tarde.



"Todos estamos tratando de encontrar una respuesta y la única persona que sabe qué pasó está sentada en su casa", dijo Joe Petito, padre de Gabby, durante una entrevista.

Agregó: "No podríamos estar en una situación más frustrante... mire donde estamos. Todos están tratando de traer a Gabby a casa y a la única persona que no le importa es el que se supone que más debía de cuidar de ella".



Joe también contó: "Estamos pidiéndole a todo mundo que siga buscando porque obviamente a las tres personas que viven en esa casa no les importa (...) pueden dar cualquier argumento, pero al final del día no les importa. Es tan frío y cruel".



Se conoció que la familia de la youtuber ha tratado de hablar con los padres de Brian en varias ocasiones, pero no han tenido una respuesta.



Por su parte, la hermana de Brian, Cassie, informó que ha intentado hablar con él pero que no se ha podido contactar. "Desearía poder hablar con él", comentó.



"Mi familia y yo queremos que encuentren a Gabby a salvo, ella es como mi hermana y mis hijos la adoran. Todo lo que quiero es que regrese a casa sana y salva y que esto sea solo un gran malentendido", afirmó Cassie.

Persona de interés

Hasta el momento Brian Laundrie no ha sido detenido ni acusado bajo ningún cargo por la misteriosa desaparción de Gabby y solo lo nombró "persona de interés" en el caso.



Esta categoría se reserva para aquellos que pudieron haber estado involucrados en un crimen, pero que no han sido acusados formalmente.



Laundrie se ha limitado a sacar un comunicado, a través de sus defensores, en el que pidió a la policía investigar un posible vínculo entre la desaparición de su novia y un doble homicidio ocurrido entre el 13 y el 18 de agosto en Utah.



La policía divulgó un video donde se ve que fueron intervenidos por agentes tras recibir una denuncia sobre una pelea entre una pareja. Ambos fueron separados por una noche para evitar enfrentar cargos.

Los padres de Gabby Petito no saben nada de ella desde el 25 de agosto que fue el último día que tuvieron contacto con ella. La madre de la joven dice que recibió unos mensajes días después, pero no puede confirmar que se trata de ella.