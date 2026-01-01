Matan en brutal ataque armado a empresario, su hija y un escolta en Guadalajara

Guadalajara, México.-Un ataque a tiros a un empresario ocurrido este lunes en una zona residencial en Guadalajara (oeste) dejó como saldo tres personas fallecidas y cuatro heridas, confirmó el Gobierno de Jalisco.

El empresario identificado de manera preliminar como Alberto alias ‘El Prieto’ viajaba junto con su hija menor de edad en un auto deportivo de alta gama cuando fue atacado por hombres armados dentro de una camioneta.

Los escoltas del empresario, quienes viajaban en otros vehículos, respondieron la agresión dando lugar a un tiroteo que duró varios minutos, de acuerdo con reportes de vecinos recabados por medios locales.

‘El Prieto’ murió en el lugar junto a uno de sus guardias personales. La hija y cuatro escoltas fueron heridos y trasladados a unidades médicas de emergencia, informó la Fiscalía de Jalisco.