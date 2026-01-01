  1. Inicio
Tragedia en Crans Montana: fuego arrasa bar y causa decenas de víctimas

Las autoridades descartaron un atentado y confirmaron que la explosión registrada fue causada por el fuego, mientras avanzan las investigaciones y la identificación de las víctimas, entre las que habría extranjeros.

  • Actualizado: 01 de enero de 2026 a las 10:34
Una escena devastadora se vivió dentro del bar, por el fuego que ardió rápidamente y durante horas después de la medianoche, que causó decenas de muertes.

 Captura de video.
El fuego habría iniciado dentro de un espacio cerrado del bar debido a una bengala mientras afuera se celebraba una fiesta don luces y fuego.

 Captura de video.
La estructura del bar presenta graves daños luego del incendio registrado de madrugada.

 Captura de video.
Equipos de emergencia trabajan en el lugar donde se registró el incendio en un concurrido bar de la estación de esquí.

 Foto: EFE.
El lugar permanece bajo resguardo policial mientras se avanza en la identificación de las víctimas.

 Foto: EFE.
La zona fue acordonada por las autoridades mientras continúan las investigaciones del siniestro.

 Foto: EFE.
Vista exterior del bar tras el incendio que dejó decenas de muertos en Crans Montana, Suiza.

 Foto: EFE.
Restos calcinados y estructuras dañadas evidencian la magnitud del incendio ocurrido durante la madrugada.

 Foto: EFE.
Daños visibles en el local afectado tras el incendio que provocó decenas de víctimas.

 Foto: EFE.
Personal de rescate y seguridad permanece en el área del bar tras la tragedia.

 Foto: EFE.
El incendio ocurrió en un local frecuentado por jóvenes en una de las estaciones de esquí más visitadas de Suiza.

 Foto: EFE.
