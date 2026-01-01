30 sicarios y más de 200 balas: esto se sabe del ataque a empresario en Guadalajara

La emboscada, perpetrada por un grupo fuertemente armado, ha abierto varias líneas de investigación y reavivó el debate sobre la violencia ligada a estructuras criminales. Aquí los detalles del brutal tiroteo contra un empresario en Guadalajara, México.
Un comando armado de al menos 30 sicarios fuertemente armados, en varios vehículos, interceptó el convoy en le que iba el empresario y abrió fuego en múltiples puntos durante más de 10 minutos.
Se registraron más de 200 casquillos percutidos de armas largas, lo que indica la gran intensidad del ataque.
Testigos reportaron que algunos agresores incluso utilizaron drones para vigilar la zona antes de la emboscada, según denuncias vecinales.
Alberto Prieto Valencia, conocido como “El Prieto”, empresario del Mercado de Abastos de Guadalajara, murió en el lugar.
Su hija de 16 años falleció posteriormente en el hospital, a causa de las múltiples heridas.
Uno de sus escoltas también murió durante el enfrentamiento, mientras que otros cuatro permanecen en un hospital.
"El Prieto" era un comerciante mayorista y figura conocida en el Mercado de Abastos de Guadalajara, especialmente en la distribución de granos y cereales.
Era propietario de la empresa Transportes Odal y dueño de bodegas en zonas comerciales clave.
Tenía 57 años y era originario de Veracruz.
La Fiscalía detalló que trabajan en la verificación de la identidad de los escoltas así como en la investigación de los hechos.
El secretario General de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, indicó que han asegurado dos vehículos relacionados con el ataque.
Además, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en coordinación con las autoridades federales están en busca de los agresores tanto por tierra como por aire.
La agresión se dio a menos de seis meses de que Guadalajara sea una de las sedes del Mundial de Fútbol 2026 y en medio de las vacaciones de invierno en las que gran parte de la ciudadanía tiene días de descanso.