30 sicarios y más de 200 balas: esto se sabe del ataque a empresario en Guadalajara

Un ataque armado de gran magnitud ocurrido en Guadalajara conmocionó a Jalisco tras dejar como saldo la muerte del empresario Alberto Prieto Valencia, su hija y un escolta. Esto se sabe del tiroteo

  • Actualizado: 01 de enero de 2026 a las 16:09
La emboscada, perpetrada por un grupo fuertemente armado, ha abierto varias líneas de investigación y reavivó el debate sobre la violencia ligada a estructuras criminales. Aquí los detalles del brutal tiroteo contra un empresario en Guadalajara, México.

 Fotos: EFE
Un comando armado de al menos 30 sicarios fuertemente armados, en varios vehículos, interceptó el convoy en le que iba el empresario y abrió fuego en múltiples puntos durante más de 10 minutos.

Foto: EFE
Se registraron más de 200 casquillos percutidos de armas largas, lo que indica la gran intensidad del ataque.

Foto: EFE
Testigos reportaron que algunos agresores incluso utilizaron drones para vigilar la zona antes de la emboscada, según denuncias vecinales.

 Foto: EFE
Alberto Prieto Valencia, conocido como “El Prieto”, empresario del Mercado de Abastos de Guadalajara, murió en el lugar.

Foto: EFE
Su hija de 16 años falleció posteriormente en el hospital, a causa de las múltiples heridas.

 Foto: EFE
Uno de sus escoltas también murió durante el enfrentamiento, mientras que otros cuatro permanecen en un hospital.

 Foto: EFE
"El Prieto" era un comerciante mayorista y figura conocida en el Mercado de Abastos de Guadalajara, especialmente en la distribución de granos y cereales.

Foto: EFE
Era propietario de la empresa Transportes Odal y dueño de bodegas en zonas comerciales clave.

Pamela Pino
Tenía 57 años y era originario de Veracruz.

 Foto: EFE
La Fiscalía detalló que trabajan en la verificación de la identidad de los escoltas así como en la investigación de los hechos.

 Foto: EFE
El secretario General de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, indicó que han asegurado dos vehículos relacionados con el ataque.

 Foto: EFE
Además, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en coordinación con las autoridades federales están en busca de los agresores tanto por tierra como por aire.

 Foto: EFE
La agresión se dio a menos de seis meses de que Guadalajara sea una de las sedes del Mundial de Fútbol 2026 y en medio de las vacaciones de invierno en las que gran parte de la ciudadanía tiene días de descanso.

Foto: EFE
