Destituyen a fiscal contra la impunidad de Guatemala

CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA.- El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad de Guatemala (FECI), Juan Francisco Sandoval, fue removido de su cargo bajo señalamientos de abusos, informó el viernes el Ministerio Público.



Sandoval, quien ha sido reconocido dentro y fuera del país por su lucha contra la corrupción, dejó el puesto por órdenes de la fiscal general, Consuelo Porras.

En un comunicado de prensa, ésta dijo que la remoción se debía a “constantes abusos y frecuentes atropellos a la institucionalidad del ministerio público”. Agregó que hubo un “irrespeto que como mujer, funcionario y profesional del derecho ha sido víctimas desde el inicio de su gestión para menoscabar su trabajo, integridad y dignidad”, sin detallar a qué se refería ni presentar evidencias.



Sandoval confirmó a The Associated Press su destitución.



Iván Velásquez, extitular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), un organismo respaldado por naciones unidas que sentó en el banquillo al expresidente Otto Pérez Molina, dijo que la destitución era un “acto arbitrario, ilegal y delictivo”.



“Es urgente que la comunidad internacional lo proteja de inmediato”, dijo Velásquez.



El congresista estadounidense Albio Sires, dijo por su parte en su cuenta oficial de Twitter que remover al fiscal Sandoval “es un golpe letal a la lucha contra la corrupción en Guatemala. Si no se retira la decisión, los Estados Unidos debe designar a AG Porras bajo nuestra Ley por haber interferido con las investigaciones de corrupción”.



Cientos de ciudadanos reclaman en protestas y redes sociales que Porras responde a la defensa de acusados de corrupción. La fiscal bloqueó en varias ocasiones que la FECI pudiera arresta o solicitar el retiro de inmunidad de funcionarios de gobierno o exfuncionarios, empresarios y otros investigados por corrupción.

Uno de los casos más sonados fue el de magistrado Néster Vásquez. La fiscal no autorizó que se le solicitara el retiro de inmunidad sino hasta un día después de que éste fuera juramentado como magistrado constitucional y obtuviera protección.



En la víspera Porras también removió del cargo a otro fiscal y en su lugar designó a la fiscal Cinthia Monterroso, quién tiene en su haber varios procesos penales y administrativos por presuntamente abusar de su cargo para pedir información de personas que no son procesadas ni investigadas por la fiscalía.



Porras nombró a Carla Isidra Valenzuela a cargo de la FECI en sustitución de Sandoval.



La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, que visitó Guatemala en junio, dijo que Sandoval era elemental para continuar la lucha contra la corrupción en el país centroamericano, lo que considera una de las raíces de la migración.



Sandoval ha llevado ante la justicia a más de 60 estructuras criminales. Se espera que el fiscal de una conferencia de prensa por la noche.

