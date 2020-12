Vacuna china Sinopharm contra el covid-19 tiene efectividad de 79.3%

Sería la segunda vacuna de una unidad de Sinopharm, luego de otro candidato desarrollado por el Wuhan Institute of Biologica Products Ltd, también de la compañía. Foto: Agencia AFP.

BEIJING, CHINA.- Una vacuna contra el coronavirus desarrollada por una farmacéutica china presentó una efectividad del 79.3% de evitar infecciones, según datos preliminares de la última ronda de ensayos, informó la compañía el miércoles, lo que acerca a Beijing a la posibilidad de cumplir su compromiso de abastecer vacunas a otros países en desarrollo.



Los datos difundidos por Sinopharm son el primer anuncio oficial de resultados de ensayos de etapa final de una compañía china sobre una posible vacuna. Su tasa de efectividad la ubica debajo de la vacuna de Moderna, que tiene una eficacia superior al 94%, y al 95% de Pfizer.



Científicos han advertido que las vacunas contra el covid-19 podrían ser únicamente tan efectivas como las vacunas contra la influenza, que por lo general tienen eficiencia de un 50%.

Sin embargo, la compañía no dio a conocer información adicional y la prueba final de la efectividad de la vacuna dependerá en la publicación de datos científicos completos.



“Eso es útil y al menos demuestra que probablemente sea efectiva”, dijo jin Dong-yan, profesor de medicina en la Universidad de Hong Kong. “Sin embargo, sería útil si también difundieran más información, incluyendo el tamaño de la muestra. ¿Cuántas personas han sido vacunadas y cuántas estuvieron en el grupo de control? Deberían dar a conocer más información”.



Sinopharm, propiedad del Estado, es una de al menos cinco desarrolladoras chinas que participan en la carrera global por crear vacunas contra una enfermedad que ha matado a más de 1.7 millones de personas en todo el mundo.

Más de un millón de trabajadores de salud en China han recibido posibles vacuna ya sean de Sinpharm o de otra compañía, Sinovac, que recibieron aprobación de emergencia en lo que se concluyen los ensayos.



También el miércoles, Sinovac Biotech Ltd firmó un acuerdo para construir una instalación de producción en Beijing para una vacuna contra el coronavirus, con una capacidad de 1,000 millones de dosis anuales, reportó el diario Beijing Youth News.



Sinopharm ha solicitado la aprobación de su vacuna luego de la tercera y última etapa de ensayos, señaló una unidad de la compañía, Beijing Biological Products Institute Ltd., en un comunicado publicado en su sitio web.

Sería la segunda vacuna de una unidad de Sinopharm, luego de otro candidato desarrollado por el Wuhan Institute of Biologica Products Ltd, también de la compañía.



La vacuna del Instituto de Beijing ya fue aprobada por las autoridades reguladoras en Emiratos Árabes Unidos, que informaron que la vacuna tenía una efectividad del 86%.



La vacuna de Sinopharm depende de dos dosis, indicó la compañía, al igual que algunas de las vacunas desarrolladas en occidente. El anuncio de dos líneas no dio información sobre efectos secundarios, condiciones de transporte y uso de la vacuna.

