Pfizer pide uso de emergencia de su vacuna en EEUU  

Pfizer anunció el viernes que ha solicitado a los reguladores en Estados Unidos que autoricen el uso de emergencia de su vacuna contra el COVID-19, con lo que inició un proceso que podría llevar a la aplicación inicial limitada el mes próximo y ayudar a acabar finalmente con la pandemia, pero no antes de que pase un invierno largo y duro.



Esta acción ocurre días después de que Pfizer Inc. y su socio alemán BioNTech anunciaran que su vacuna parece ser 95% efectiva en la prevención de casos leves y graves de COVID-19 en un estudio amplio en desarrollo.



Las empresas dijeron que la protección y una buena trayectoria en materia de seguridad deberían permitir la autorización de emergencia, algo que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) puede otorgar antes de las pruebas finales. Además de la solicitud del viernes, ya han iniciado las aplicaciones en Europa y Reino Unido y su intención es presentar próximamente información similar.

"Nuestra tarea de presentar una vacuna segura y eficaz nunca ha sido más urgente", dijo el CEO de Pfizer, Albert Bourla, en un comunicado.



Dados los picos alcanzados por el coronavirus en Estados Unidos y todo el mundo, se presiona a los reguladores para que tomen rápidamente una decisión.



"La ayuda viene en camino", dijo el doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, en la víspera del anuncio de Pfizer. Añadió que aún no se deben abandonar las mascarillas y otras medidas protectoras. "En realidad debemos multiplicar las medidas de salud pública mientras esperamos que llegue esa ayuda".



La presentación del viernes pone en marcha una serie de acontecimientos a medida que la FDA y sus asesores independientes debaten si la vacuna está lista. En tal caso, otro organismo del gobierno deberá decidir cómo se racionan las dosis iniciales en un país que las espera con ansiedad.

Las dosis iniciales serán escasas y racionadas. Habrá unos 25 millones de dosis disponibles en diciembre, 30 millones en enero y 35 millones más en febrero y marzo, según la información presentada esta semana a la National Academy of Medicine (Academia Nacional de Medicina). Los destinatarios deberán recibir dos dosis con tres semanas de diferencia.



La vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica Moderna Inc. también está en camino. Los datos iniciales indican que es tan efectiva como la de Pfizer. Moderna prevé solicitar su propia autorización de emergencia en las próximas semanas.



La gente tendrá su primera oportunidad de conocer las pruebas a favor de las vacunas a principios de diciembre en una reunión pública de los asesores científicos de la FDA.

