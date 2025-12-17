México pide a la ONU a “asumir su papel” ante tensión entre Estados Unidos y Venezuela

Ciudad de México, México.-La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, urgió este miércoles a Naciones Unidas (ONU) a “asumir su papel” para evitar un “derramamiento de sangre” ante la escalada de tensión entre Estados Unidos y Venezuela.

“Más allá de las opiniones sobre el régimen de Venezuela, sobre la presidencia de Maduro, la posición de México siempre debe ser no a la intervención (...) y un llamado a Naciones Unidas que asuma su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre y que se busque siempre la solución pacífica de los conflictos”, dijo

Las declaraciones de la mandataria mexicana, en su habitual conferencia diaria desde Palacio Nacional, se producen después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara un “bloqueo total” contra petroleros sancionados que entren y salgan del país sudamericano.

Sheinbaum enmarcó su postura en la doctrina de política exterior mexicana y reiteró los principios de “no intervención, no injerencia extranjera, autodeterminación de los pueblos y solución de las controversias”.

La mandataria subrayó que, ante controversias internacionales, México apuesta por canales diplomáticos y no por acciones de fuerza.

“Llamamos a que cualquier controversia internacional se utilice el diálogo y la paz y no a la intervención”, expresó.