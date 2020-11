Modelo asegura que el papa Francisco le dio like a su foto; Vaticano lo niega

La modelo compartió una imagen donde 'comprobaba' que el like pertenecía a la cuenta oficial del papa Francisco. Fotos: Instagram/AFP

ROMA, ITALIA.- El papa Francisco se volvió tendencia en las redes sociales en las últimas horas luego que una modelo brasileña, Natalia Garibotto, asegurara que le dieron like a una de sus fotografías en Instagram.



En la imagen, la mujer aparece vestida con un uniforme de colegiala frente a unos casillero y posando de un forma muy provocativa.



Según la modelo de 27 era la cuenta "Franciscus", misma que está verificada por Instagram, la que le dio "me gusta". Algunos seguidores no tardaron mucho tiempo en tomar una captura de pantalla.

La joven al percatarse del like bromeó en su cuenta de Twitter con sus seguidores y escribió: "Al menos me voy al cielo".





Por su parte, el Vaticano salió en la defensa del líder de la iglesia católica y negó que se trata de la red social del pontífice.



Fue a través a de Agencia Católica de Informaciones (ACI) que se negó el acto: "Podemos descartar que el "like" proceda de la Santa Sede, que se ha dirigido a Instagram para obtener explicaciones".



Además, se verificó que ni Garibotto ni la cuenta oficial del papa se siguen en Instagram.