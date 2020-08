Un muerto en EEUU tras choques entre antirracistas y seguidores de Trump

SAN FRANCISCO, ESTADOS UNIDOS.- Una persona murió el sábado en un tiroteo en la ciudad estadounidense de Portland, tras enfrentamientos entre manifestantes antirracismo y seguidores del presidente Donald Trump, informó este domingo la policía.



Las protestas contra el racismo que se multiplican en ciudades estadounidenses se han convertido en un tema candente en la campaña para las elecciones presidenciales de noviembre. Mientras Trump se presenta como la opción de "ley y orden", descalifica a su retador demócrata Joe Biden como débil para combatir el crimen.

El enfrentamiento sigue a una semana de protestas en todo el país, que incluyeron una histórica paralización en el deporte, tras el caso de Jacob Blake en Kenosha, Wisconsin.



Después de la indignación generalizada que causó en mayo la muerte en Minnesota de George Floyd, un hombre negro asfixiado por un policía blanco, la ira del movimiento antirracismo se reavivó luego de que Blake, un afroestadounidense de 29 años, recibió varios tiros hace una semana por parte de un policía que intentaba arrestarlo. Aunque sobrevivió, probablemente quede paralítico.



Portland ha sido epicentro de las protestas del movimiento Black Lives Matter (Las vidas negras importan) desde que se levantó, después de lo ocurrido con Floyd, una movilización histórica por los derechos de esta comunidad con una fuerza no vista por décadas en el país.



Según el reporte local este domingo, la fuerza recibió el sábado alertas por disparos a causa de la violencia desatada luego de que vehículos con seguidores de Trump realizaran "una caravana por el centro de Portland".

Los agentes "respondieron y localizaron a una víctima con una herida de bala en el pecho. Los médicos respondieron y determinaron que la víctima había fallecido", dijo la policía de Portland en un comunicado.



En un tuit, la fuerza había reportado antes "actos de violencia entre manifestantes y contramanifestantes. La policía intervino y hubo algunas detenciones". Después precisó que detuvo a una decena de personas, sin dar detalles sobre si eran simpatizantes de Trump u opositores.



La policía no indicó, sin embargo, si el tiroteo alrededor de las 20H45 (04H45 GMT del domingo) en el que murió esa persona estuvo vinculado a las manifestaciones.



Fotografías de la escena mostraban a la víctima con una gorra con el logotipo de "Patriot Prayer", descrito por medios locales como un grupo de extrema derecha que estuvo en el centro de múltiples manifestaciones en Portland que derivaron en violencia.



El comunicado de la policía precisó que está en curso una investigación por homicidio.

El hecho ocurre después de que se registraran otras dos muertes en disturbios en Kenosha, en una manifestación por el caso Blake. Allí, autoridades detuvieron a un joven de 17 años, quien sospechan abrió fuego, matando a dos hombres e hiriendo a otro.

"Demagogia"

El movimiento contra el racismo se coló en la campaña presidencial estadounidense. Se espera que Biden, quien ha condenado las protestas violentas, pronuncie un discurso el lunes señalando que "se ha desatado el caos" bajo la mirada de Trump, según The New York Times.



En una entrevista con MSNBC la semana pasada, dijo que Trump estaba "alentando la violencia" y "echando gasolina al fuego", considerándolo útil para su reelección.



El domingo por la mañana, Trump tuiteó y retuiteó docenas de mensajes y discusiones sobre la supuesta violencia en ciudades dirigidas por demócratas, especialmente Portland.



El presidente ha amenazado repetidamente con enviar fuerzas del gobierno federal a esa ciudad de la costa oeste si el alcalde Ted Wheeler no toma medidas enérgicas.



El mandatario atacó a Wheeler por rechazar la ayuda de la Guardia Nacional, que según Trump "podría resolver estos problemas en menos de una hora".



"Wheeler es incompetente, así como el dormilón Joe Biden", dijo Trump. "Esto no es lo que quiere nuestro gran país. Quieren seguridad y no que la policía sea desfinanciada".

Wheeler compartió el viernes una carta abierta a Trump en la que denunció la "política de división y demagogia" del presidente.

El "único boleto"

Wheeler envió un duro mensaje al mandatario: "Ya hemos visto su imprudente desprecio por la vida humana en su torpe respuesta a la pandemia de covid", escribió. Y agregó: "Sabemos que ha llegado a la conclusión de que las imágenes de violencia o vandalismo son su único boleto para la reelección".



El alcalde también describió a los manifestantes que han actuado de forma pacífica como parte de "una orgullosa tradición progresista" en Portland, a la vez que condenó la violencia y el vandalismo.



Consultado sobre si Trump consideraba desafiar la solicitud de Wheeler de no involucrar a las fuerzas del orden federal, el secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, dijo a ABC dijo que "todas las opciones siguen sobre la mesa".

