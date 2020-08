Policía busca video para esclarecer muerte en Portland

PORTLAND, ESTADOS UNIDOS.- Las autoridades solicitaron el domingo el apoyo del público para que entreguen videos, fotos o den testimonio de un tiroteo donde una persona murió anoche en un enfrentamiento entre partidarios del presidente Donald Trump y manifestantes anti-racismo en Portland, Oregon.



El tiroteo ocurrió unos 15 minutos después de que una caravana pro-Trump de aproximadamente 600 vehículos se iba del centro de la ciudad. Se desconoce si la balacera estuvo relacionada con los enfrentamientos entre los que apoyaban al presidente y el grupo que protestaba contra la injusticia racial.

VEA: ¿Cómo fueron los últimos 30 minutos de vida de George Floyd?



Portland ha sido escenario de protestas nocturnas durante tres meses desde la muerte de George Floyd, un hombre negro, a manos de policías blancos en Minneapolis. Cientos de personas han sido detenidas por agentes locales y federales y, previo al tiroteo de anoche, la policía hizo varios arrestos y aconsejó a la población en general no acudir al centro de la ciudad.



“Aún es temprano en esta investigación, y les pido a todos que den tiempo a los detectives para hacer su importante trabajo antes de sacar conclusiones sobre lo que sucedió”, dijo el jefe de policía, Chuck Lovell.



“Si alguien puede brindar información sobre este caso, le pido que se comunique con nuestros detectives. Esta violencia es completamente inaceptable y estamos trabajando diligentemente para encontrar y aprehender al individuo o individuos responsables”, agregó.

LEA TAMBIÉN: Trump recurre al miedo al pedir 4 años más



Una periodista independiente que colabora con The Associated Press observó a paramédicos atendiendo a la víctima, quien al parecer era un hombre blanco. La colaboradora dijo que el hombre llevaba un sombrero con la insignia de Patriot Prayer, un grupo de derecha cuyos miembros se han enfrentado con manifestantes en Portland en el pasado.



La policía señaló que el hombre recibió un disparo en el pecho. De momento no se ha dado a conocer su identidad y también se desconoce quién le disparó. Los detectives buscan más pruebas y dijeron que se han se han difundido varias imágenes y videos en redes sociales.



La policía dijo que la caravana se fue del área alrededor de las 8:30 p.m. y los oficiales escucharon disparos unos 15 minutos después. Los oficiales llegaron al lugar del tiroteo “en un minuto”, dijo la policía, pero el hombre que recibió el disparo no sobrevivió.



La caravana llegó al centro de la ciudad más grande de Oregon después de realizar un mitin en el estacionamiento del centro comercial Clackamas Town Center. Muchos de los participantes ondeaban banderas de Trump. Es el tercer sábado consecutivo que marchan personas que apoyan al mandatario.

ADEMÁS: ¡Justicia para George Floyd! nueva jornada de protestas



“Este mitin no es una protesta”, exclamó a la multitud Alex Kyzik, uno de los organizadores, de acuerdo con Oregonian/Oregonlive.com. “Este mitin es una celebración de un gran presidente”.



Al llegar al centro de Portland fueron recibidos por manifestantes del movimiento Black Lives Matter que se habían congregado para su propia marcha. Imágenes de video mostraron enfrentamientos esporádicos, así como a seguidores de Trump disparando balas de pintura contra los manifestantes, que respondieron arrojando objetos hacia la caravana.



“Se han registrado algunos casos de violencia entre manifestantes y contramanifestantes”, informó la Policía de Portland vía Twitter. “Los agentes han intervenido y en algunos casos han realizado arrestos”.



Los manifestantes del movimiento Black Lives Matter suelen dañar estaciones policiales y edificios federales. En algunas de las protestas se ha exigido la reducción de los presupuestos de la policía al tiempo que el alcalde de la ciudad y líderes de la comunidad de raza negra han condenado la violencia, que consideran contraproducente.



El domingo, Trump publicó varios tuits y retuits, incluyendo algunos donde culpa al alcalde de Portland, Ted Wheeler, por la muerte y uno en que el presidente parece estar alentando a sus seguidores a mudarse a Portland. Se espera que Wheeler de una conferencia de prensa más tarde el domingo.



“¡GRANDES PATRIOTAS!”, tuiteó Trump mientras compartía un video de sus partidarios conduciendo hacia Portland para enfrentar a los manifestantes.



El secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, culpó a los funcionarios locales por no “proteger a sus comunidades”.

VEA: Fuerzas armadas de Estados Unidos se dicen al margen de las elecciones de noviembre