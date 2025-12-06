“Debería dejar de quejarse”: Exasesor de Donald Trump envía mensaje a Nasralla

Tegucigalpa, Honduras.— El exasesor del presidente estadounidense Donald Trump, Roger Stone, aseguró este sábado — 6 de diciembre— que el candidato presidencial del Partido Liberal (PL), Salvador Nasralla, “debería dejar de quejarse”, tras los resultados preliminares de las elecciones.
“Este tipo debería dejar de quejarse. Perdió”, expresó Stone a través de su cuenta de X, antes Twitter, en referencia directa al aspirante del Partido Liberal.
Las declaraciones del exasesor surgen luego de que Nasralla afirmara el pasado viernes —5 de diciembre— que su equipo ha detectado inconsistencias en aproximadamente el 20% de las actas procesadas por el sistema electoral.
“De ese 89% (de actas procesadas) hay un 20% que tiene inconsistencias, entonces eso significa que solo un 71% son reales”, dijo Nasralla, en una conferencia de prensa.
Dude needs to stop whining. He lost, https://t.co/lM3TJavotH— Roger Stone (@RogerJStoneJr) December 6, 2025
Las palabras de Stone, dirigidas a Nasralla, aumentan la tensión alrededor del proceso de escrutinio, en momentos en que los resultados electorales siguen siendo opacos para los políticos y ciudadanos.
Cabe destacar que, según la última actualización del Consejo Nacional Electoral (CNE), el candidato del Partido Nacional (PN), Nasry Asfura, es quien lidera los resultados presidenciales.
Nasralla lo sigue en el segundo lugar, con una diferencia mínima de 20,000 votos. La competencia se mantiene muy reñida entre ambos candidatos presidenciales.
La última actualización se emitió hace más de 15 horas. La página oficial de resultados se mantiene caída desde entonces, hecho que incrementa la incertidumbre en el país.