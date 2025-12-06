“Debería dejar de quejarse”: Exasesor de Donald Trump envía mensaje a Nasralla

Tegucigalpa, Honduras.— El exasesor del presidente estadounidense Donald Trump, Roger Stone, aseguró este sábado — 6 de diciembre— que el candidato presidencial del Partido Liberal (PL), Salvador Nasralla, “debería dejar de quejarse”, tras los resultados preliminares de las elecciones.

“Este tipo debería dejar de quejarse. Perdió”, expresó Stone a través de su cuenta de X, antes Twitter, en referencia directa al aspirante del Partido Liberal.

Las declaraciones del exasesor surgen luego de que Nasralla afirmara el pasado viernes —5 de diciembre— que su equipo ha detectado inconsistencias en aproximadamente el 20% de las actas procesadas por el sistema electoral.