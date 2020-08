Países sin casos de covid-19 que también sufren las consecuencias

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La lejanía y el cierre de fronteras en todo el mundo logró que pequeños países en el Pacífico se "salvaran" del mortal coronavirus, sin embargo, así como otras regiones del mundo ellos también están sufriendo las consecuencias del confinamiento.



Muchas de estas naciones cerraron sus fronteras desde marzo para evitar los contagios, pero esto los ha devastado, pues sus hoteles están cerrados, restaurantes vacíos y con una caída en el turismo que está afectado su economía.

Las autoridades de estas naciones han apoyado a financieramente a sus residentes para apalear la pandemia, y aunque muchos agradecen que el virus ha estado alejado por las decisiones tomadas creen que las cosas deben cambiar para mejorar en el menor tiempo.

Países que no registran casos de coronavirus

-Palaos

-Micronesia

-Islas Marshall

-Nauru

-Kiribati

-Islas Salomón

-Tuvalu

-Samoa

-Tonga

-Vanuatu



En el caso de Palaos el presidente anunció que los viajes aéreos esenciales podrían reanudarse el 1 de septiembre. Asimismo se rumora que se podría instaurar un "corredor aéreo" con Taiwán que permitan las visitas de turistas. Los empresarios del rubro hotelero esperan que las cosas cambien lo más pronto posible porque han logrado sobrevivir sin despedir a sus empleados, pero no creen durar por muchos meses.



Para las Islas Marshall el problema ha sido el mismo que en otras naciones, el turismo está casi en cero, ya que los huéspedes que llegaban eran de Asia o de Estados Unidos.

En esta nación se espera que se pierdan más de 700 puestos de trabajo, lo que presentaría la mayor caída de empleos desde 1997. Además, la industria pesquera también se ha visto afectada por las medidas de bioseguridad antes de atracar, también están suspendidas las licencias de pesca y se han rebajado el número de vuelos de carga.

Vanuatu, con una población de 300,000 habitantes, no quiere salir del confinamiento. El director de salud pública de esa nación, Len Tarivonda, dijo que "la mayoria de los habitantes prefiere que la frontera se mantenga cerrada el mayor tiempo posible".



Contrario a las otras islas, los habitantes de Vanuatu no viven de la economía formal ya que en su mayoría son agricultores de subsistencia, cultivan sus propios alimentos y dependen de la economía local y tradicional.



Sin embargo, el gobierno anunció que tenía planes para reabrir la frontera para otros países "seguros" antes del 1 de septiembre, pero con el aumento de casos de coronavirus en Nueva Zelanda y Australia el plan se retrasa y podría no haber una fecha específica.