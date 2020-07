Plan global de vacunas contra el covid-19 favorece a países ricos

Si bien ningún país puede comprar dosis de todas las vacunas en estudio, muchos de los pobres no pueden hacer ese gasto especulativo.

LONDRES,INGLATERRA.-Políticos y funcionarios de sanidad se han comprometido públicamente a compartir de manera equitativa cualquier vacuna contra el coronavirus que resulte eficaz, pero la principal iniciativa global para ello permitiría a los países ricos acumular existencias y dejar menos dosis a disposición de los pobres.



Muchas voces advierten que sin intentos más enérgicos de obligar a las autoridades políticas, farmacéuticas y sanitarias a rendir cuentas, los países ricos acopiarán las vacunas en una competencia impropia para inocular en primer término a sus poblaciones. Después del escándalo reciente cuando Estados Unidos adquirió una gran cantidad de un medicamento nuevo contra el covid-19, algunos pronostican una situación aún más perturbadora si se crea una vacuna eficaz.



Se investigan decenas de vacunas, y algunos países, como Gran Bretaña, Francia, Alemania y Estados Unidos, han encargado millones de dosis cuando aún no se ha demostrado que resulten eficaces.

LEA: Personas en seis continentes prueban vacunas contra el covid-19



Si bien ningún país puede comprar dosis de todas las vacunas en estudio, muchos de los pobres no pueden hacer ese gasto especulativo.



La iniciativa clave para ayudarlos es encabezada por Gavi, una sociedad entre el sector público y privado iniciada por la Fundación Bill & Melinda Gates que compra vacunas para el 60% de los niños del mundo.



En un documento enviado a posibles donantes el mes pasado, Gavi dijo que quienes aporten a su “Instalación Covax” tendrán “la oportunidad de beneficiarse de una cartera más amplia de vacunas contra el covid-19”. Gavi dijo a los gobiernos donantes que cuando se encuentre una vacuna eficaz entre las inyecciones experimentales, esos países recibirán vacunas para el 20% de su población, a utilizar según los deseos de cada país.

ADEMÁS: Probarán vacuna contra covid-19 en 30 mil voluntarios en julio



Eso significa que los países ricos pueden firmar contratos por su cuenta con las farmacéuticas y luego obtener asignaciones incondicionales de Gavi. A los países donantes “se los alienta (pero no obliga) a donar vacunas si tienen más de las que necesitan”, dice el documento.



“Al dar a los países ricos este plan de respaldo, les dan las mejores posibilidades”, dijo Anna Marriott, de Oxfam Internacional. “Pueden comprar toda la provisión por adelantado, lo cual limita lo que Gavi puede distribuir al resto del mundo”.



El CEO de Gavi, doctor Seth Berkley, dijo que esas críticas no ayudan. En este momento no hay vacuna para nadie, dijo, y “tratamos de resolver ese problema”.

TAMBIÉN: AstraZeneca proveerá vacuna experimental contra el covid-19

+Un laboratorio chino cree poder detener la pandemia "sin vacuna"