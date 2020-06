Republicanos de Ohio censuran a exlíder que se opone a Trump

COLUMBUS, ESTADOS UNIDOS.-El partido republicano de Ohio censuró el viernes a un exlíder partidista que ha hecho campaña contra el presidente Donald Trump y le ha pedido a los republicanos votar por el demócrata Joe Biden.



“Entiendo que hay personas furiosas conmigo en estos momentos, pero más adelante cuando lo piensen, van a estar furiosos consigo mismos", dijo Matt Borges. “El partido y sus miembros son demasiado buenos para tener como abanderado a Donald Trump, que es tan malo”. Dijo que la censura no le impedirá tratar de prevenir que Trump gane un segundo término.

Una resolución para despojar a Borges de su título de presidente emérito mencionó razones adicionales, incluyendo violaciones previas de las reglas electorales federales y su apoyo a una medida para legalizar la marihuana. Pero lo que ha enfurecido al comité del partido en Ohio es el liderazgo de Borges de Right Side PAC.



Con Right Side, Borges está llamando a los republicanos a votar por el ex vicepresidente Biden, el casi seguro candidato demócrata en la elección presidencial de noviembre.



La resolución dice que el comité “se disocia formalmente de” Borges “debido a la mala conducta del señor Borges y un patrón de usar su status como presidente del partido republicano de Ohio para promover posiciones no respaldadas” por el comité.

