Claudia Sheinbaum dice que está pendiente de denuncia de golpe de Estado en Honduras

Ciudad de México, México.- Claudia Sheinbaum, presidenta de México, dijo que está pendiente de las denuncias de golpe de Estado que hizo la presidenta Xiomara Castro la madrugada de este 16 de diciembre. La jefa de Estado mexicana aseguró que está en contra de la injerencia de otras naciones y se debe respetar la voluntad de la población en cada país.

Sheinbaum manifestó que "estamos atentos a estas denuncias a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y, como saben, nosotros siempre vamos a estar de acuerdo con la democracia, con que el pueblo de cada país elija al presidente o a la presidenta que decida, o primer ministro dependiendo del régimen democrático que tengan". La presidenta de México añadió que "siempre vamos a hablar en contra del injerencismo o de la intervención, estamos atentos a estas denuncias que está haciendo la presidenta de Honduras y a través de Relaciones Exteriores estamos en comunicación". La madrugada de este 16 de diciembre, a las 12:50 AM, la presidenta Xiomara Castro aseguró que el expresidente Juan Orlando Hernández planea su regreso a Honduras y que se está gestando un golpe contra su gobierno.

La presidenta hondureña afirmó que recibió información de inteligencia en la que Hernández Alvarado busca volver al país para proclamar al nuevo presidente de la nación.