Casinos de Las Vegas reabrirán la próxima semana, pese al virus

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Varios de los casinos más famosos de Las Vegas reabrirán la semana próxima tras dos meses de cierre debido a la pandemia de coronavirus, aunque respetando regulaciones sobre distanciamiento social y limitaciones en el número de personas que pueden compartir el mismo espacio.



Entre los establecimientos de esta ciudad del oeste de EEUU que anunciaron la reapertura de sus puertas el 4 de junio están el Bellagio -donde se ambientó la película "La gran estafa"-, New York New York, Ceasars Palace y Flamingo.



"Damos la bienvenida a los visitantes de todo el país para que vengan, para que se diviertan, no de manera diferente a como lo hacían anteriormente, pero con cautela", anunció el gobernador del estado de Nevada, Steve Sisolak, en una rueda de prensa telefónica el martes de noche.

Sisolak explicó que tomó la decisión de reabrir el 4 de junio esta multimillonaria industria de los juegos de azar --base de la economía del estado-- tras consultas con expertos en el área de salud.



"Hemos tomado todas las precauciones posibles", garantizó Sisolak, que tuvo que cancelar la rueda de prensa del anuncio tras la posibilidad de que hubiera sido expuesto al virus la semana pasada.



El gobernador está en cuarentena en su casa mientras espera los resultados de las pruebas.



"No creo que vaya a encontrar un lugar más seguro que Las Vegas el 4 de junio, con los protocolos que hemos puesto en marcha, las pruebas que hemos realizado, con el rastreo de contactos que estará en vigor para ese momento", sostuvo el gobernador demócrata.

"Vida o muerte"

La agencia reguladora de los juegos de azar del estado publicó a principios de mes directrices para la reapertura de casinos, en la que se limita a la mitad la capacidad de ocupación y a tres la cantidad de personas que pueden sentarse en las mesas.



También recomendó que se retiren todas las sillas frente a las máquinas tragamonedas para mantener los márgenes de distanciamiento social.

Los trabajadores de los casinos, sin embargo, se han resistido a volver al trabajo si no se mejoran las medidas de protección.



"Este es un asunto de vida o muerte para los trabajadores", dijo en un comunicado el sindicato Culinary, que representa a unos 60,000 trabajadores de complejos de Las Vegas.



"Los miembros del Culinary Union y otros empleados del casino se convertirán en trabajadores de primera línea porque somos los que interactuaremos con los huéspedes a diario y con más frecuencia", subrayó.



El sindicato exige que los trabajadores que estén más expuestos sean sometidos regularmente a pruebas de detección y que se les proporcione equipo de protección si es necesario.



Bill Hornbuckle, presidente de MGM Resorts, declaró que la empresa seguirá una serie de protocolos para mitigar la propagación del virus, como el aumento de tests a los empleados, check-in sin contacto y menús digitales.



"La seguridad de nuestros huéspedes y empleados es prioridad", indicó en un comunicado.

Vuelos gratis

En un intento por impulsar el turismo, el propietario de un casino de Las Vegas anunció el miércoles que compró 1,700 vuelos de ida a "la Ciudad del Pecado" que entregará sin costo a visitantes de todo el país.

"Obviamente mi equipo y yo queremos que se hospeden en uno de nuestros hoteles... pero si no lo hacen, también está bien", dijo Derek Stevens, director ejecutivo de The D Hotel & Casino. "Las Vegas te necesita, nuestra comunidad te necesita", añadió.



Sisolak sostuvo que además de los casinos, iglesias y otros lugares de culto podrán reabrir como parte de la fase 2, permitiendo hasta 50 personas a la vez, pero cumpliendo con el margen de distanciamiento social.



También instó a la gente a usar máscarillas cuando estén fuera de su casa.



Los negocios que permanecerán cerrados durante esta segunda fase incluyen establecimientos de entretenimiento para adultos, burdeles y clubes nocturnos.



Según un informe de la empresa consultora Applied Analysis, los visitantes gastaron en esta zona sur de Nevada 34,500 millones de dólares en 2018, apoyando directamente más de 234,000 puestos de trabajo en turismo, informó el Las Vegas Review-Journal en marzo.

