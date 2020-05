Brasil: Estado de Sao Paulo prepara reapertura para junio

SAO PAULO, BRASIL.- El estado de Sao Paulo, epicentro del brote de coronavirus en Brasil, permitirá la reapertura de algunos negocios a partir del 1 de junio, informó el miércoles el gobernador, a pesar de que la cifra de casos confirmados de COVID-19 va en aumento.



El gobernador João Doria dijo que las órdenes de confinamiento seguirán en vigor hasta el 15 de junio para los 46 millones de habitantes del estado, pero se reanudarán algunas actividades económicas en regiones donde el aumento diario de casos es relativamente bajo y se cuenta con suficientes camas disponibles en las unidades de terapia intensiva.

Los negocios que inicialmente podrán reabrir bajo un plan de cinco fases son: tiendas, centros comerciales, oficinas, concesionarios de autos y corredurías inmobiliarias. Las medidas de distanciamiento social seguirán en vigor y la gente deberá portar una mascarilla.



Más de 6.700 personas han fallecido a causa del nuevo coronavirus en el estado de Sao Paulo, lo que representa alrededor de una cuarta parte de la cifra total de muertes de Brasil. La entidad también confirmó casi 90.000 casos de COVID-19, mientras que la nación tiene casi 400.000.



Doria ha sido objeto de frecuentes críticas por parte del presidente brasileño Jair Bolsonaro, quien se ha opuesto a las restricciones implementadas por los gobernadores y ha exhortado a sus simpatizantes a retomar la vida normal.



La medida de Sao Paulo es una muestra de la indecisión en torno a si reabrir o imponer un confinamiento más estricto. Varias ciudades de la empobrecida región noreste del país también planean reanudar las actividades económicas luego de haber implementado medidas más restrictivas.



La economía de Brasil, que ya estaba golpeada antes de la crisis de coronavirus, perdió 1,1 millones de empleos formales en marzo y abril, de acuerdo con un reporte del gobierno federal. La cifra es más alta que el promedio de pérdidas de empleo mensuales registrado durante la recesión de 2015-2016 en la nación sudamericana, señaló el banco de inversión Goldman Sachs.

Tras el anuncio de Doria, el estado de Sao Paulo confirmó otras 289 muertes en las últimas 24 horas, la segunda cifra diaria más grande de la que se tenga registro. El mayor número de fatalidades en un día es de 324, el 19 de mayo.



Hace apenas dos semanas, Doria dijo que consideraba un confinamiento para frenar la propagación del virus, una medida que muchos analistas consideran fundamental para reducir el brote. El lunes, señaló que seguía bajo consideración. Sao Paulo ha permitido que las industrias no esenciales y la construcción civil sigan operando.



"Es una reanudación consciente de algunas actividades en el estado de Sao Paulo", comentó el gobernador en una conferencia de prensa junto con algunos miembros de su grupo de trabajo para combatir al virus. Añadió que los alcaldes tendrán la autonomía para implementar los cambios sugeridos o no.



Las ciudades de la zona metropolitana de Sao Paulo y la costa, donde la tasa de contagios sigue siendo alta, no están todavía en posición de comenzar con la reapertura, dijo el gobernador. Cualquier cambio a la fase 2 sólo se permitirá si una región o ciudad registra cifras estables durante 14 días, añadió Doria.



La fase 2 permitiría la reapertura de bares, restaurantes y salones de belleza.