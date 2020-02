Siete muertos y 40 heridos deja accidente de autobús en El Salvador

SAN SALVADOR, EL SALVADOR.- La Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador rectificó este lunes que fueron siete y no once las personas fallecidas el domingo después de que un autobús cayera a un barranco en el sureste del país.



En su cuenta de Twitter, la PNC informó en un primer momento que en el accidente habían muerto once personas, pero el dato fue corregido. "Se reportan hasta el momento siete personas fallecidas y 40 lesionados".



El accidente ocurrió en una carretera a las afueras de la localidad de Chiltiupán, en el departamento de La Libertad, a unos 55 kms al suroeste de San Salvador.



La Cruz Verde, que al igual que la Policía había informado de once muertos en el siniestro, indicó que "hubo una confusión" al momento de recabar los datos de las personas fallecidas.



"Hubo una confusión entre todas las instituciones que participamos en el rescate de víctimas y traslado de los heridos, se tomaron como fallecidos a unas personas que fueron trasladados heridos graves (al hospital), pero luego se aclaró que no murieron (...) son siete las personas muertas y ya corregimos el dato", dijo un portavoz de la Cruz Verde.



Personal de Protección Civil, que también había informado en un primer momento que eran once los fallecidos, junto a cuerpos de socorro retomaron el lunes los trabajos en la zona del accidente para recuperar el cuerpo de una de las personas que falleció y quedó atrapada entre los hierros retorcidos del autobús.



El director de la Policía, Mauricio Arriaza, consideró no descartó la posibilidad de que "el número de fallecidos puede aumentar".



El gobierno salvadoreño lamentó el suceso mediante un comunicado y aseguró que "ya se está investigando el caso para deducir responsabilidades", aunque indicó que preliminarmente, según "versiones" de la Policía, el accidente pudo ser originado "por desperfectos mecánicos y la excesiva velocidad".



"Todas las instituciones de salud están atendiendo de forma oportuna a los lesionados y dando todo el respaldo (a las familias de las víctimas) para enfrentar esta dura situación", indicó el comunicado de la Secretaría de Prensa de la Presidencia.



La zona donde ocurrió el accidente es considerada de alto riesgo por las curvas pronunciadas y los barrancos al lado de la carretera.