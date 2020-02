Mexicanos repatriados de Wuhan por brote de coronavirus llegan a México

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Los 10 mexicanos que fueron evacuados de la ciudad china de Wuhan tras el brote del nuevo coronavirus, y que permanecieron en cuarentena en Francia, arribaron este domingo a México, informó la cancillería mexicana.



"El Gobierno de México informa que hoy regresaron al país, con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, las diez personas mexicanas que solicitaron ser trasladadas desde Wuhan, República Popular China, con motivo del brote de coronavirus COVID-19", señaló la institución en un comunicado.



Los mexicanos repatriados son parte de un grupo de estudiantes en China que fueron devueltos con el apoyo de Francia, luego de que solicitaran al gobierno de México su salida de Wuhan, donde la epidemia del COVID-19 ha dejado más de 1.700 muertos.

"Nuestros connacionales cumplieron con las normas de contención y aislamiento preventivo normados por Francia, sin presentar signos ni síntomas de enfermedad durante este periodo (14 días), por lo que no representan ningún riesgo sanitario para sus familiares y amigos", subrayó la cancillería en el documento.



Horas antes, el embajador de México en Francia, Juan Manuel Gómez, escribió en Twitter que sus compatriotas, repatriados el 1 de febrero con el apoyo del gobierno francés, no presentaron "síntomas de virus" y recibieron "un certificado médico que acredita lo anterior".



Hasta el momento, México no tiene casos confirmados de coronavirus ni nuevos casos sospechosos.



El brote del coronavirus en China ha dejado más de 600 contagios en una treintena de países. Por el momento, no se registran casos en otros países de América Latina.



Algunos países enviaron aviones a la zona en la que surgió la epidemia para repatriar a sus ciudadanos, mientras otros optaron por imponer restricciones al ingreso de personas provenientes de China.