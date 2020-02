Muere médico chino que alertó sobre el nuevo virus de Wuhan

BEIJING.- Un médico chino que se metió en problemas con las autoridades de su país por alertar sobre el nuevo coronavirus falleció el viernes después de contagiarse de la enfermedad, anunció un hospital.



El Hospital Central de Wuhan informó a través de sus redes sociales que el médico Li Wenliang, un oftalmólogo de 34 años, “desafortunadamente contrajo la infección durante el combate contra la epidemia de neumonía”.



“Lamentamos esto profundamente”, agregó.



Li fue reprendido por la policía local por “difundir rumores” sobre la enfermedad a finales de diciembre, de acuerdo con reportes noticiosos. El brote, que inició en Wuhan, ha infectado hasta ahora a más de 28.200 personas a nivel mundial y ha cobrado más de 560 vidas, desatando restricciones de viaje y cuarentenas en distintas partes del orbe, además de una crisis dentro del país con una población de 1.400 millones de personas.



“Nos entristece profundamente el fallecimiento del doctor Li Wenliang. Todos debemos rendir homenaje a la labor que realizó” sobre el virus, tuiteó la Organización Mundial de la Salud.



En menos de media hora después de haber anunciado la mañana del viernes que Li se encontraba en condición crítica, el hospital recibió cerca de 500.000 comentarios a través de las redes sociales, muchos de ellos de personas que deseaban la recuperación del médico.



“No nos vamos a ir a dormir. Estamos a la espera de un milagro”, escribió una de las personas.



Li era uno de varios profesionales médicos en Wuhan que trató de advertir a sus colegas y a otras personas cuando el gobierno no lo hizo, reportó el diario The New York Times hace unos días. Señaló que luego de que la misteriosa enfermedad había afectado a siete pacientes en un hospital, Li dijo en un grupo de chat por internet el 30 de diciembre que estaban “en cuarentena en el departamento de emergencias”.



Otro miembro del chat respondió preguntando “¿El SARS está de regreso?”, en referencia al brote del síndrome respiratorio agudo grave de 2002-2003 que mató a cientos de personas, agregó el periódico.



Las autoridades de salud de Wuhan citaron a Li a la mitad de la noche para que les explicara la razón por la que compartió la información, y posteriormente la policía lo obligó a firmar un comunicado en que el admitía “comportamiento ilegal”, señaló el Times.



“Si las autoridades hubieran divulgado la información sobre la epidemia antes”, comentó Li durante una entrevista con el Times a través de mensajes de texto, “creo que habría sido mucho mejor. Debería de haber una mayor apertura y transparencia”.



___



LA VÍCTIMA MÁS JOVEN



Un recién nacido en China se convirtió en la persona de menor edad infectada con el virus.



El bebé nació el sábado en Wuhan y dio positivo a la infección tras apenas 36 horas de vida, informaron las autoridades. Sin embargo, no está claro cómo se contagió exactamente.



“El bebé fue separado inmediatamente de la madre tras el nacimiento y ha estado bajo lactancia artificial. No hubo un contacto cercano con los padres, pero se le diagnosticó la enfermedad”, comentó Zeng Lingkong, director de enfermedades neonatales en el Hospital Infantil de Wuhan, a la televisora china.



Zeng agregó que otras madres infectadas habían dado a luz a bebés que dieron negativo, así que todavía no se sabe si el virus puede ser transmitido en el útero.



___



MÁS CAMAS DE HOSPITAL



China terminó de construir el jueves un segundo hospital para aislar y atender a pacientes: un inmueble con 1.500 camas en Wuhan. Hace unos días, otro hospital construido rápidamente en la ciudad, que cuenta con 1.000 camas, salas prefabricadas y cuartos de aislamiento, comenzó a recibir pacientes.



Las autoridades también trasladaron a la gente con síntomas más leves a centros improvisados en arenas deportivas, salas de exhibición y otros espacios públicos.



En total, más de 50 millones de personas están bajo una cuarentena virtual en la provincia de Hubei, el epicentro del brote, en una labor sin precedentes, y no probada, para controlar el brote.



En Hong Kong, trabajadores de hospitales que exigieron el cierre de la frontera con China continental, seguían en huelga por cuarto día consecutivo. La gobernante de Hong Kong, Carrie Lam, anunció que todos los viajeros que ingresen a la ciudad procedentes del territorio continental chino a partir del sábado serán puestos en cuarentena por 14 días, pero el gobierno se ha negado a cerrar la frontera por completo.



___



CRUCEROS EN CUARENTENA



Dos cruceros atracados en Hong Kong y Japón con miles de pasajeros y tripulantes permanecían bajo cuarentenas de 14 días.



Diez pasajeros que dieron positivo al virus fueron escoltados de la embarcación Diamond Princess al puerto de Yokohama, cerca de Tokio, luego de que otros 10 habían sido retirados del crucero en día anterior.



“Va a ser como una prisión flotante”, señaló el pasajero David Abel en Facebook, quien había emprendido un viaje a bordo de un lujoso crucero para celebrar su 50mo aniversario de bodas, pero se encontraba en su camarote, comiendo un “sándwich con lechuga y algo de pollo”.



Más de 3.600 personas en otro barco bajo cuarentena, el World Dream, fueron sometidos a revisiones después de que ocho pasajeros fueron diagnosticados con el virus.



___



UN NUEVO MEDICAMENTO



Se tenía previsto que las pruebas de un nuevo medicamento antiviral comenzaran el jueves, reportó la agencia de noticias Xinhua. El medicamento, Remdesivir, es fabricado por la compañía de biotecnología estadounidense Gilead Sciences.



Los antivirales y otras medicinas pueden reducir la gravedad de un padecimiento, pero “hasta ahora, ningún antiviral ha demostrado ser efectivo” contra el nuevo virus, dijo Thanarak Plipat, subdirector general del Departamento de Control de Enfermedades del Ministerio de Salud de Tailandia. Señaló que hay varios factores que se desconocen, “pero también tenemos mucha esperanza”.



___



MÁS SECUELAS



Desde Europa hasta Australia y Estados Unidos, las universidades que reciben estudiantes chinos o tienen programas para estudios en el extranjero batallan para evaluar los riesgos, y algunas están cancelando las oportunidades y prohibiendo a los alumnos viajar.



Los bancos centrales de Filipinas y Tailandia han recortado sus tasas de interés para evitar un daño económico a causa del brote en China, que es la segunda economía más grande del mundo. China es una fuente importante de turistas en Asia, y las compañías de distintas partes del mundo dependen de sus fábricas para el suministro de productos y de sus consumidores para que los compren.



Por su parte, los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio trataron de calmar los temores de que la justa olímpica de 2020 podría ser pospuesta o cancelada por la crisis de sanidad.