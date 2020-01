Trump retira su amenaza de bombardear sitios culturales de Irán

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retiró su amenaza de bombardear los tesoros culturales de Irán durante una eventual guerra bilateral.



Ante las fuertes críticas internacionales de que tales ataques serían considerados un crimen de guerra, Trump dijo que estaba "de acuerdo" con el cumplimiento del derecho internacional. Sin embargo, repitió una queja que había expresado previamente de que consideraba que esa restricción era injusta.



"Piénselo: matan a nuestra gente, hacen explotar a nuestra gente y luego tenemos que ser muy gentiles con sus instituciones culturales. Pero estoy de acuerdo con eso", dijo Trump a los periodistas.



"Saben qué, si esa es la ley, me gusta obedecer la ley", subrayó.



Pero de todas formas, emitió una advertencia de que si Irán "hace algo que no debería estar haciendo, sufrirá las consecuencias y con mucha fuerza".



Previamente, Donald Trump provocó una ola de críticas desde su país, el gobierno iraní y la UNESCO, agencia cultural de la ONU, al decir que no necesitaba cumplir con el derecho internacional sobre la protección de dichos sitios en la guerra. "No funciona de esa manera", afirmó entonces.



El secretario de Estado de Trump, Mike Pompeo, y el secretario de Defensa, Mark Esper, habían tratado de evadir la amenaza.



Irán cuenta con una cultura antigua con dos docenas de lugares en la lista de sitios del patrimonio mundial de la UNESCO.