Trump asegura que EEUU "no busca un cambio de régimen" en Irán tras matar a Soleiman

PALM BEACH, ESTADOS UNIDOS.- El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este viernes que no busca "un cambio de régimen" en Irán tras ordenar el asesinato del general iraní Qasem Soleimani en Bagdad, Irak.



Trump afirmó haber actuado para "parar" una guerra, no para comenzar una, y justificó su decisión alegando que Soleimani preparaba ataques "inminentes" contra diplomáticos y militares estadounidenses.



"Soleimani había convertido la muerte de inocentes en una pasión repugnante", declaró Trump, antes de amenazar a los "terroristas" que atacan a los estadounidenses.



"Los encontraremos. Los eliminaremos. Siempre protegeremos a nuestros diplomáticos, a nuestros soldados, a todos los estadounidenses y a nuestros aliados", añadió el presidente desde su residencia en Mar-a-Lago, en Florida, donde está de vacaciones.



"Tengo un respeto profundo por el pueblo iraní", agregó. "No buscamos un cambio de régimen".

