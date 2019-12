Pelosi no está lista para nombrar delegados para juicio a Trump en Senado

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- La líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo este lunes que no está lista para nombrar al equipo que participará en el juicio político contra el presidente Donald Trump en el Senado de Estados Unidos por las acusaciones de abuso de poder y obstrucción al Congreso.



"La Cámara no puede elegir a nuestros delegados hasta que sepamos qué tipo de juicio va a conducir el Senado", dijo la líder de la mayoría demócrata en Twitter.



El equipo de la Cámara Baja va a encargarse de la acusación contra Trump ante el Senado, donde los republicanos son mayoría, en un juicio que se espera que comience en enero.



Trump fue acusado de abusar de sus funciones por pedir a Ucrania investigar a su posible rival electoral en 2020, el exvicepresidente Joe Biden, y de bloquear los esfuerzos de los legisladores para investigar sus acciones.



Pelosi todavía no ha enviado los cargos que aprobó la semana pasada la Cámara Baja ya que está en una pugna con el líder del Senado, el republicano Mitch McConnell, sobre la forma del juicio.



Los demócratas quieren que testifiquen cuatro funcionarios y exempleados que tenían información directa sobre los intercambios de Trump.



Trump impidió que los cuatro testificaran previamente en la Cámara, pero la oposición cree que esto cimentaría el caso ante el Senado.



"El presidente Trump bloqueó a sus propios testigos y a sus documentos, de la Cámara y del pueblo estadounidense con quejas falsas sobre el proceso", dijo Pelosi. "Ahora, ¿Cuál es su excusa?", agregó.



McConnell, dijo este lunes en el programa Fox & Friends de la cadena conservadora que Pelosi aparentemente cree que puede decirles cómo "manejar el juicio".



"Nosotros no hemos descartado a testigos", añadió McConnell, explicando que quería aplicar las mismas reglas que en el juicio político contra Bill Clinton hace dos décadas.



En las referencias al proceso de juicio político, la Constitución estadounidense es muy sucinta y deja al Senado toda la organización sobre la duración y la modalidad del proceso.