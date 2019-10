337 detenidos en 38 países por pornografía infantil en internet

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.-Autoridades internacionales anunciaron el miércoles el desmantelamiento de una de las mayores redes de venta de vídeos de agresión pedófila por internet, que llevó a la detención de 337 sospechosos en 38 países, incluidos Brasil y España.



Las detenciones tuvieron lugar tras el desmantelamiento de una página en la "dark web" -una parte de internet fuertemente encriptada y casi imposible de regular- que "monetizaba el abuso sexual de los niños", anunció la agencia británica de lucha contra el crimen (NCA) en un comunicado.



"La web, gestionada desde Corea del Sur, contenía más de 250.000 vídeos horribles. Los usuarios habían realizado más de un millón de descargas" que pagaban mediante la criptomoneda bitcóin, subrayó.

Autoridades de Estados Unidos, Gran Bretaña, Corea del Sur y otros países informaron que rescataron al menos a 23 menores víctimas de explotación sexual que a menudo eran grabados en video por abusadores que luego vendían los videos en el sitio "Welcome to Video" en la "dark web", que ahora ha sido clausurado.



El sitio web vendió los vídeos a usuarios de bitcóin, una práctica que dificulta mucho el seguimiento del comprador.



Desde junio de 2015, cuando se puso en marcha "Welcome to Video", hasta marzo de 2018, el sitio recibió al menos 420 bitcóin -unos 370.000 dólares al momento de los pagos- en al menos 7.300 transacciones, dijo el Departamento de Justicia de Estados Unidos en una acusación.



El servidor fue confiscado por la policía estadounidense, británica y surcoreana el 5 de marzo de 2018 y el operador, Son Jong Woo, de 23 años, fue arrestado y encarcelado en Corea del Sur.



Desde entonces, cientos de usuarios de 12 países han sido localizados y detenidos.



El miércoles, las autoridades estadounidenses revelaron una acusación contra Son Jong Woo y anunciaron la incautación de cuentas en moneda virtual de 24 personas en cinco países que habían sido "utilizadas para financiar el sitio web y promover la explotación de los niños".

Caso de británico destapó el escándalo

La colaboración entre las agencias oficiales de diferentes países comenzó a raíz de la investigación británica contra un científico de ese país por delitos sexuales contra menores, según la NCA de Inglaterra.



Matthew Falder fue sentenciado en 2017 a 25 años de cárcel tras aceptar 137 acusaciones de abuso en línea, incluyendo el estímulo a la violación infantil e incluso el abuso de un bebé.



"El sitio web monetizó el abuso sexual de niños y fue uno de los primeros en ofrecer videos asquerosos a la venta utilizando la criptomoneda bitcóin", dijo la NCA en una declaración.

Agregó que siete hombres ya han sido condenados en Gran Bretaña desde que el primer sospechoso fue arrestado en 2017.



Un hombre "fue encarcelado durante 22 años por violar a un niño de cinco años y aparecer en Welcome To Video abusando sexualmente de una niña de tres años".

Rastreo de cuentas en bitcóin

En Washington, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que el sitio manejaba "el mayor mercado de explotación sexual infantil por el volumen del contenido" cuando fue retirado.



Las autoridades estadounidenses han investigado a 92 personas en el caso. Muchos de los detenidos han sido acusados y condenados.



"Esta fue una de las primeras veces que las fuerzas del orden detectaron el uso de criptomoneda en el tráfico de pornografía infantil", dijo la fiscal estadounidense Jessie Liu.



"El sitio alojaba más de un cuarto de millón de vídeos y los usuarios descargaban más de un millón de archivos", agregó.



Don Fort, de la agencia de rentas (IRS) de Estados Unidos, que participó en la investigación, dijo que demostró que los delincuentes pueden ser rastreados en la "dark web" y no pueden ocultar sus identidades detrás de las cuentas en criptomendas.

"Fuiste a la dark web pensando que tus actos eran anónimos pero no lo eran y te encontramos", dijo en una conferencia de prensa en Washington.



"Nuestros agentes han demostrado una vez más que no hay dónde esconderse".



Se trata de una investigación global en la que participaron numerosas agencias. Entre los 38 países concernidos figuran el Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos, Corea del Sur, Alemania, España, Brasil y Arabia Saudita.