Investigan si cadáver hallado en Bexar, Texas, es de joven desaparecida el pasado 24 de diciembre

Texas, Estados Unidos.-Un cuerpo sin vida fue encontrado el martes 30 de diciembre en un terreno cercano a la vivienda de Camila Mendoza Olmos, la joven de 19 años que está desaparecida desde la mañana del 24 de diciembre, cuando salió de su casa en el noroeste del condado de Bexar, en Texas.

La Oficina del Sheriff del Condado de Bexar informó en una rueda de prensa que el hallazgo se produjo durante las labores de búsqueda coordinadas por diversas agencias, incluida la participación de agentes del FBI y del Departamento de Seguridad Nacional.

El cuerpo fue localizado en un campo con vegetación alta a pocos metros de la residencia de la joven, y en el sitio también se encontró un arma de fuego.