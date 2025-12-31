Investigan si cadáver hallado en Bexar, Texas, es de joven desaparecida el pasado 24 de diciembre

Texas, Estados Unidos.-Un cuerpo sin vida fue encontrado el martes 30 de diciembre en un terreno cercano a la vivienda de Camila Mendoza Olmos, la joven de 19 años que está desaparecida desde la mañana del 24 de diciembre, cuando salió de su casa en el noroeste del condado de Bexar, en Texas.
La Oficina del Sheriff del Condado de Bexar informó en una rueda de prensa que el hallazgo se produjo durante las labores de búsqueda coordinadas por diversas agencias, incluida la participación de agentes del FBI y del Departamento de Seguridad Nacional.
El cuerpo fue localizado en un campo con vegetación alta a pocos metros de la residencia de la joven, y en el sitio también se encontró un arma de fuego.
Aunque aún es demasiado pronto para confirmar oficialmente la identidad de los restos, las autoridades señalaron que la ropa encontrada coincide con la que llevaba puesta Mendoza Olmos la última vez que fue vista.
Durante la conferencia, el sheriff Javier Salazar, explicó que inicialmente no se sospecha que haya habido un acto criminal detrás de la desaparición ni de la muerte, y que se están evaluando posibles indicadores de autolesión, citando información preliminar sobre el estado emocional de la joven antes de su desaparición.
La desaparición de Camila Mendoza Olmos ocurrió en la mañana de Nochebuena. Según familiares y vecinos, la joven salió de su casa con solo sus llaves y sin su teléfono móvil, lo que llamó la atención de las autoridades y de quienes la conocían.
Las labores de búsqueda se intensificaron desde entonces, movilizando a equipos especializados y generando una alerta comunitaria en torno a su paradero.