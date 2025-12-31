Unos 107 turistas heridos fueron atendidos tras choque de trenes en Perú

Lima, Perú.- Un total de 107 turistas, entre peruanos y extranjeros, resultaron heridos en el choque frontal entre dos trenes ocurrido el martes en la vía a la ciudadela de Machu Picchu, según informó este miércoles el Gobierno peruano sobre el accidente en el que perdió la vida el maquinista de uno de los dos convoyes. La mayoría de pasajeros de los trenes de las empresas Perú Rail e Inca Rail presentaron lesiones de carácter policontuso y fueron atendidos en cuatro clínicas y hospitales de la ciudad andina de Cusco, capital de la homónima provincia donde se encuentra Machu Picchu, precisó la Presidencia de Perú en un comunicado. Asimismo, la Presidencia de Perú indicó que, hasta el martes, día del choque de las locomotoras, se evacuó a alrededor de 400 turistas que se encontraban en tránsito hacia la ciudad de Cusco.

El choque dejó al maquinista del tren de Inca Rail fallecido, mientras que los heridos, calculados inicialmente en unos 30, entre ellos varios brasileños, tuvieron que ser evacuados en autovagones de las mismas compañías que operan la ruta debido a que el accidente se produjo en un punto de difícil acceso donde solo es posible llegar a través de la misma vía férrea. De igual modo, el Ministerio de Cultura otorgó facilidades a los turistas que no lograron llegar a Machu Picchu como consecuencia del accidente. Otro comunicado de la Presidencia del Consejo de Ministros informó este miércoles que 1.300 turistas extranjeros y 700 peruanos fueron evacuados durante la madrugada de este miércoles desd Machu Picchu a Ollantaytambo.