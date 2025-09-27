Cantantes de agrupación boliviana Muñequita Flor, entre los 14 muertos en accidente

Tacna, Perú.- Las jóvenes cantantes bolivianas de música folclórica andina Bela Flor y Laura Mamani, de la agrupación Muñequita Flor, se encuentran entre los catorce fallecidos que dejó el grave accidente de tráfico sucedido en la madrugada del jueves en una carretera de los Andes peruanos entre las ciudades de Puno y Tacna. Así lo confirmó este viernes un reporte del Instituto de Defensa Civil (Indeci) de Perú que contiene una relación de las primeras víctimas mortales identificadas tras el choque registrado en la sureña región de Moquegua entre un microbús y dos camiones pesados.

En la furgoneta se trasladaba la agrupación boliviana Muñequita Flor para ofrecer un concierto en el municipio de Candarave, perteneciente a la región de Tacna, fronteriza con Chile. Junto a la vocalista Bela Flor, nombre artístico de Isabel Mendoza Aruquipa, de 23 años, también pereció en el accidente su madre, Isabel Aruquipa, de 60 años. Igualmente, perdió la vida Laura Mamani, de 26 años, otra intérprete folclórica que participaba con la agrupación en la gira. De acuerdo a las primeras versiones, la furgoneta impactó frontalmente por razones todavía no determinadas con otro tráiler que estaba estacionado en la autopista y luego fue impactada por un segundo camión que transportaba cal. Los cuerpos identificados fueron trasladados a Moquegua para ser entregados allí a sus familiares, mientras que los no identificados fueron llevados a la ciudad de Ilo, también en la provincia de Moquegua, para ser conservados en la morgue a la espera de su identificación. Los primeros féretros de los integrantes de la agrupación fallecidos en el accidente llegaron este viernes a Bolivia, tras cruzar la frontera en carretas.