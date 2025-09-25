Así asesinaron a Jesús Hernández, estudiante de 16 años en plantel sur de la UNAM

Un estudiante de tan solo 16 años de edad, fue asesinado el pasado lunes 22 de septiembre dentro del plantel sur del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) de la Universidad Nacional Autónoma de México, causando conmoción en el país. ¿Qué se sabe del crimen? A continuación la cronología.
Al mediodía del pasado lunes 22 de septiembre, el agresor de 19 años, identificado como Lex Ashton "N", asesinó de varias puñaladas a Jesús Israel, quien estudiaba en el plantel sur del CCH de la UNAM.
Ashton atacó al estudiante en el estacionamiento de la institución con una arma blanca, lo apuñaló en reiteradas ocasiones. Mientras Jesús Israel estaba siendo atacado, un maestro intentó auxiliarlo, sin embargo, no tuvo éxito y resultó herido.
Tras el homicidio, el agresor intentó huir de la escena, pero al no encontrar salida se lanzó de un tercer piso, lesionándose ambas piernas.
Tanto el agresor como el catedrático fueron trasladados hacia un centro asistencial. Consecuentemente, Lex Ashton "N" fue puesto a disposición de las autoridades para el respectivo proceso penal en su contra, por el asesinato de Jesús Israel.
Hasta ahora, se desconoce cuál fue la motivación de Ashton para cometer este asesinato, aunque parecía planificado, ya que en redes sociales estuvo compartiendo publicaciones donde deja entrever que se estaba preparando.
En una de las publicaciones se ve una sudadera negra, guantes, lentes, gas pimienta y otros implementos que utilizó el día del ataque.
Además, en su última publicación dejó un mensaje que ha dejado a los usuarios de redes sociales, tratando de atar cabos tras el trágico hecho. "Escoria como yo tiene la misión de recoger la basura", escribió el homicida en sus redes sociales previo al crimen.
Por su parte, la comunidad universitaria reaccionó rápidamente ante lo ocurrido. La UNAM activó su protocolo para casos de violencia con arma, suspendiendo clases y reforzando la seguridad en todos sus planteles.
Mientras las autoridades mexicanas investigan el crimen, jóvenes estudiantes han salido a las calles exigiendo seguridad en todos los planteles de la UNAM.
Estudiantes del CCH se encuentran devastados por el crimen que ocurrió en el centro educativo, por lo que realizaron un altar en honor de su compañero, con mensajes en los que prometen no olvidarlo y seguir pidiendo justicia.
Sobre el trágico hecho violento, también se pronunció la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para expresar su solidaridad con la familia de Jesús Israel tras su muerte. Asimismo, señaló que hay que esperar los resultados de las investigaciones en curso.
Jesús Israel Hernández fue velado en su humilde vivienda ubicada en el municipio de Perote, en Veracruz, donde familiares, amigos, compañeros y algunas autoridades académicas llegaron en su honor, previo al último adiós.
La Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades emitió un comunicado lamentando la muerte de Israel. Asimismo, envió un arreglo floral al sepelio del estudiante.