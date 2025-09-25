  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías mundo

Impactantes imágenes del camión incendiado en Ciudad de México

Un grupo de encapuchados que acompañaban en una protesta a padres y compañeros de los estudiantes mexicanos desaparecidos de Ayotzinapa en 2014 vandalizaron las instalaciones del Campo Militar Número 1 de la Ciudad de México

  • 25 de septiembre de 2025 a las 15:53
Impactantes imágenes del camión incendiado en Ciudad de México
1 de 10

Como parte de las movilizaciones de cara al aniversario 11 de la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, una decena de activistas realizaron pintas, lanzaron explosivos y dirigieron un camión de carga a la puerta del recinto que lograron derribar. Estas son las imágenes.

 Fotos: EFE
Impactantes imágenes del camión incendiado en Ciudad de México
2 de 10

Previo a los actos violentos, un grupo de familiares de los jóvenes desaparecidos realizó un mitin a las afueras del Campo Militar, en donde aseguraron que seguirán luchando “hasta encontrar a los 43 estudiantes, encontrar verdad y encontrar justicia” por el caso.

 Foto: EFE
Impactantes imágenes del camión incendiado en Ciudad de México
3 de 10

Asimismo, dijeron que lucharán hasta lograr que las autoridades a nivel estatal y federal entreguen la información sobre lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala (Guerrero, sur de México) donde fueron vistos por última vez los normalistas.

 Foto: EFE
Impactantes imágenes del camión incendiado en Ciudad de México
4 de 10

Tras la quema del camión, bomberos de la Ciudad de México arribaron al lugar para sofocar el incendio, que dejó consumido en su totalidad al vehículo.

 Foto: EFE
Impactantes imágenes del camión incendiado en Ciudad de México
5 de 10

Hasta el momento, no se han reportado personas afectadas por los hechos.

 Foto: EFE
Impactantes imágenes del camión incendiado en Ciudad de México
6 de 10

Las movilizaciones por el caso Ayotzinapa continuarán este viernes, con una marcha de familiares y activistas, quienes saldrán del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo capitalino.

 Foto: EFE
Impactantes imágenes del camión incendiado en Ciudad de México
7 de 10

El Gobierno mexicano ha instalado vallas, además de cerrar calles cercanas al Zócalo en modo de prevención por las manifestaciones de este viernes.

 Foto: EFE
Impactantes imágenes del camión incendiado en Ciudad de México
8 de 10

Este 26 de septiembre se cumplirán 11 años de la desaparición de los jóvenes normalistas y hasta el momento no se ha esclarecido el caso, aunque la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha prometido “nuevas líneas de investigación” que ayuden a saber el paradero de los estudiantes.

 Foto: EFE
Impactantes imágenes del camión incendiado en Ciudad de México
9 de 10

El caso Ayotzinapa ocurrió durante la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa desaparecieron mientras se dirigían a Ciudad de México para manifestarse por el aniversario de la matanza de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968.

 Foto: EFE
Impactantes imágenes del camión incendiado en Ciudad de México
10 de 10

Las autoridades llegaron al lugar.

 Foto: EFE
Cargar más fotos