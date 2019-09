Más de 40 muertos, cientos de damnificados y desaparecidos por Dorian

MARSH HARBOUR, BAHAMAS.- Desesperados por comida, agua y refugio, los sobrevivientes del huracán Dorian en Bahamas, ven un halo de esperanza después de que el viernes comenzaran las tareas de evacuación en el archipiélago, donde la tormenta dejó al menos 43 muertos.



Miles de ciudadanos siguen desaparecidos desde que la monstruosa tormenta, entonces de categoría 5, arrasara estas islas del Atlántico, donde el balance de fallecidos crece cada día.



"Se espera que este número aumente de manera significativa", advirtió el viernes Erica Wells Cox, portavoz del primer ministro de Bahamas, Hubert Minnis en la cadena estadounidense NBC.



Después de un viaje de más de siete horas, cerca de 260 habitantes de la isla Ábaco, evacuados por un ferry fletado por el gobierno, llegaron al puerto de Nassau al anochecer, según un periodista de la AFP en el lugar. Estaba previsot que un segundo ferry llegara posteriormente.



Melanie Lowe, que llegó con sus cuatro hijos y su cachorro, explica que su casa está medio destruida. "Estoy feliz de que podamos tener una buena noche de sueño, una ducha y una comida san", dice ella. Antes de ser evacuados, "estábamos 16 personas en una habitación de tres".



Lowe ha encontrado un lugar donde dormir en Nassau y no acudirá a un albergue habilitado por el Gobierno local.



Cerca de 200 evacuados llegaron el viernes al gimnasio. Diane Forbes esperaba ver a sus dos hijos, Patrick (24 años) y DeAngelo (28), de quienes no tiene noticias desde el martes.



"Dijeron que tenían hambre, y el olor a cuerpos, muertos, realmente comenzó a afectarlos... Estoy esperando, solo quiero saber si mis hijos están a bordo (del ferry) y están bien, no me moveré hasta que cierren las puertas esta noche y volveré mañana", dijo.



En Marsh Harbour, en la isla Gran Ábaco, se veía a trabajadores de la morgue con trajes blancos, guantes azules y máscaras cargando en camiones cadáveres metidos en bolsas verdes.

ADEMÁS: Dorian llega a Carolina del Norte, Bahamas teme cifra final de muertos

La incertidumbre entre los habitantes es latente, ya que aún hay muchas personas desaparecidas y familias que perdieron todo debido al huracán. Foto: AP





"Pueblo fantasma"



Miles quedaron sin hogar en las islas más afectadas, Gran Bahama y Ábaco, y la magnitud de la devastación ha dejado a muchos preguntándose si Ábaco, en particular, podrá reconstruirse.



"La isla de Ábaco es como un pueblo fantasma", dijo Mark Duvinie, un residente de Marsh Harbour, la ciudad más grande de la isla, donde vivían 15.000 personas. "Sin electricidad, sin agua, sin nada".



"Sinceramente, creo que Ábaco está acabada", dijo Thaah Hepburn, otro residente de Marsh Harbour. "Absolutamente todo está destruido".



"No creo que nadie vaya a invertir aquí", opinó.



Haida Guillaume, otra residente, fue un poco más optimista. "Nada es imposible, pero la recuperación tomará mucho tiempo", dijo.



Los esfuerzos de socorro se intensificaron el viernes, pero se vieron obstaculizados por daños en las pistas del aeropuerto y la caída de las comunicaciones.



Algunos residentes de Ábaco expresaron su frustración por las largas esperas por comida y refugio y la evacuación a otras islas.



"Estamos atrapados por ahora", dijo David Bienami de Marsh Harbour. "Tenemos planes de mudarnos pero no sabemos cuándo".



"Sin agua, sin comida", comentó por su lado James Whell. "Mi plan es irme, encontrar otro lugar para vivir".



Según funcionarios de socorro de la ONU, más de 70.000 personas (prácticamente toda la población de Gran Bahama y Ábaco), necesitan asistencia después de que la tormenta redujo a escombros sus hogares y destruyó sus medios de subsistencia.



- Inundaciones en Charleston -

Mientras tanto, Dorian se debilitó a categoría 1 en la madrugada de este viernes al acercarse a la costa de Carolina del Norte, en Estados Unidos.



El Centro Nacional de Huracanes (NHC), con sede en Miami, dijo que la tormenta tocó tierra en el cabo Hatteras en los Outer Banks de Carolina del Norte, unas islas en forma de dedo.



Miles de residentes de Estados Unidos, desde el estado de Florida hasta Virginia, temían lo peor de la poderosa tormenta, pero la costa este escapó ilesa en gran medida.



Hubo algunas inundaciones en la histórica ciudad de Charleston, Carolina del Sur, y decenas de miles de residentes se quedaron sin electricidad, pero no se informaron daños importantes.

VEA: Bahamas pide a turistas que no dejen de llegar tras huracán Dorian



A las nueve de la noche el NHC dijo que Dorian se estaba moviendo en dirección noreste por la costa atlántica a 39 km/h y que podría generar vientos huracanados en partes de Nueva Escocia, en Canadá.



El ojo de la tormenta debería moverse al sur de Nueva Inglaterra el viernes por la noche y el sábado por la mañana, y atravesar más tarde, también el sábado, Nueva Escocia.



Autoridades canadienses emitieron una advertencia por el huracán para el centro y el este de Nueva Escocia y una alerta por el suroeste de Newfoundland.