Chavismo celebró el cumpleaños de Nicolás Maduro en medio de las tensiones con EE UU

El natalicio de Maduro coincidió con una votación popular para elegir proyectos comunitarios -como la adquisición de tanques de agua, numerosos en el país por la falla de suministro, o arreglos de fachadas-, en la que los participantes aprovecharon para enviar sus felicitaciones al líder chavista, cuya victoria en los comicios de julio de 2024, proclamada por el ente electoral, integrado por rectores cercanos al oficialismo, es cuestionada por la oposición liderada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.